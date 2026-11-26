PESARO – Venerdì 27 novembre alle 17.30, presso il palazzo Gredari di Pesaro, verrà presentata da Riccardo Paolo Uguccioni, presidente della Società Pesarese di Studi Storici, la pubblicazione di Ettore Baldetti “Il distretto bizantino di Pesaro e la sua Chiesa nelle fonti coeve e nel “Codice Bavaro”. L’autore, socio deputato della Deputazione di Storia Patria per le Marche, laureatosi in Storia indirizzo Medievale presso l’Università degli studi di Bologna, oltre ad aver condotto vari studi topografico-storici sui toponimi longobardi ai confini della Pentapoli bizantina – formata dalle 5 città costiere di Rimini, Pesaro, Fano, Senigallia e Ancona –, ha altresì curato con Alberto Polverari nel 1983 la prima edizione critica del “Codice Bavaro” – una fonte papiracea del sec. X sui possessi pentapolitani degli arcivescovi di Ravenna, conservata a Monaco di Baviera.

Nel contributo – la rivisitazione di uno studio topografico-storico sul territorio pesarese in età longobardo-bizantina pubblicato nel 1991 – si dimostra come le cittadine pentapolitane di Pesaro e Fano, saldate fra loro per l’estrema vicinanza, fossero circondate da avamposti longobardi – attestati oltreché da testimonianze toponimiche anche dal sarcofago di Ginestreto – e precipuamente collegate con gli altri centri pentapolitani della costa medioadriatica tramite la navigazione di piccolo cabotaggio.

Ciò è altresi documentato dal recente ritrovamento nel sottosuolo della cattedrale di Pesaro di un’epigrafe dedicatoria – riportata nella foto di copertina – associata ad una consimile funerea, dedicate a Giovanni, “magister militum”, ossia “comandante dei militari”, un generale bizantino fondatore della basilica cattolica altomedievale, nobile nipote di un pretendente del titolo imperiale, protagonista della locale guerra contro i goti , fra 535 e 553, e destinato poi al comando del distretto isolato di Pesaro e Fano, in quanto subalterno del duca di Rimini, governante la Pentapoli, ma superiore del tribuno, residente a Fano.

Tuttavia la conferma più eclatante deriva dall’interpretazione di una traccia scrittoria inedita del cosiddetto “Codice Bavaro”, in cui si cita il territorio di Pesaro come privo di attestazioni documentarie dopo l’unico atto relativo a Fano ivi registrato. Due “piccole città” della Pentapoli, come le definisce Procopio di Cesarea, cronista della guerra Greco-gotica, sopravvissute alla conquista di gran parte della penisola da parte del popolo germanico dei Longobardi a seguito dell’invasione del 568, i cui beni pubblici, destinati all’alimentazione di cittadini e soldati, rimasero per lo più a disposizione delle municipalità e vennero ereditati in minima parte dalla Chiesa di Ravenna, dopo la fine del governo bizantino nel 751.

Nelle foto: la copertina; la registrazione fanese del “Codice Bavaro” con le tracce d’inchiostro inedite ; il sarcofago di Ginestreto in stile longobardico (Museo diocesano)

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