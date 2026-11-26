Di MATTEO MAZZOCCHI*

PESARO – Finché crediamo che l’intelligenza artificiale sia qui per sostituirci, non ne capiremo mai il vero potenziale.

Non è qui per prendere il nostro posto. È qui per toglierci il lavoro manuale, lento, meccanico: quello che si ripete uguale ogni giorno e che nessuno ha davvero il tempo di fare bene. E per organizzare, ricordare, tenere il filo di tutto quello che in un’azienda rischia di perdersi.

Eppure se ne parla quasi sempre in grande: i robot, i mercati, i mestieri che spariranno. Intanto, nelle imprese del nostro territorio, la giornata è fatta d’altro.

Prendiamo un albergo sul mare, a Senigallia come a Fano.

Una richiesta di disponibilità arriva alle undici di sera e la si legge la mattina dopo. Nel frattempo l’ospite ha già prenotato su un portale: l’albergo ha perso il cliente, o pagherà la commissione.

Il sabato di agosto, alle tre del pomeriggio, c’è la fila alla reception. Documenti da fotografare, dati da ricopiare, famiglie che aspettano con le valigie.

La camera è pronta all’una, ma nessuno lo dice all’ospite, che aspetta in spiaggia o nella hall fino all’orario scritto sulla conferma.

Nessuna di queste è una questione di intelligenza. Sono questioni di tempo.

Ed è proprio qui che la macchina serve. Risponde subito alla richiesta delle undici, con le camere libere, e chiede la caparra. Raccoglie documenti e dati da casa, prima della partenza. Avvisa l’ospite appena la camera è pronta.

Non vale solo per gli alberghi. In un’officina, in un negozio, in uno studio la giornata se ne va nello stesso modo: le mail a cui si risponde ogni volta con le stesse parole, i messaggi sparsi fra WhatsApp, i social e la posta, le scadenze tenute a memoria, il cliente da richiamare, il preventivo che aspetta una risposta. Lavoro necessario, ma sempre uguale. Anche questo la macchina lo può prendere in carico: rispondere, smistare, ricordare.

Alla persona resta tutto il resto, cioè la parte che conta. L’accoglienza. Il consiglio giusto. Capire che un ospite è stanco, che un cliente ha fretta, che un lavoro non conviene farlo. E le decisioni: i prezzi, le eccezioni, le scelte. La macchina prepara, la persona decide.

Il tempo che la macchina restituisce non va riempito con altre pratiche. Va restituito al mestiere. L’intelligenza artificiale non ci sostituisce: ci ridà il tempo di fare quello che sappiamo fare.

*Mazzocchimatteo.com

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati