ANCONA – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata ieri 25 novembre, i Carabinieri del Comando Provinciale di Ancona sono stati impegnati su più fronti, affiancando all’ordinaria attività preventiva e repressiva una capillare campagna di sensibilizzazione e informazione sul territorio.

Nella mattinata, una rappresentanza di militari dell’Arma, insieme alle volontarie del club di Ancona di Soroptimist International d’Italia, ha presidiato piazza Roma e corso Garibaldi con un info-point dedicato all’ascolto e all’orientamento dei cittadini sugli strumenti di tutela esistenti. Al calar della sera, la Caserma “Burocchi”, sede del Comando Provinciale di Ancona, e la Stazione Carabinieri di Montemarciano sono state illuminate di luce arancione, in adesione all’iniziativa internazionale di sensibilizzazione sul tema “Orange the World”.

Nell’edizione delle ore 14 del TGR Marche, inoltre, particolare interesse ha assunto l’intervento del Cap Felicia Basilicata, Comandante della Compagnia di Senigallia e del Brig. Martina Pigliapoco, in servizio alla Stazione di Ancona centro, nella trattazione delle forme di disagio femminile e dell’approccio e sostegno ce l’Arma assicura alle vittime di violenze e maltrattamenti in un ambiente di assoluta riservatezza e fiducia.

In serata, presso la Mole Vanvitelliana, il Tenente Colonnello Massimiliano Di Pietro, Comandante del Reparto Operativo di Ancona, è intervenuto come relatore alla tavola rotonda “Voci dal silenzio. Storie di rinascita, coraggio e lotta all’indifferenza”.

Nel suo intervento, l’Ufficiale ha illustrato il fenomeno della violenza di genere non come un evento improvviso, ma come un processo ciclico ed evolutivo, soffermandosi sui principali comportamenti premonitori nella coppia, quali l’isolamento progressivo, il controllo economico e digitale, un cenno al “ciclo della tensione” contraddistinto da minacce velate e micro-aggressioni, scatti di ira immotivata alternata a momenti di estrema intensità affettiva e la limitazione di accesso a denaro e risorse minando l’autonomia della parte offesa, fino alla manipolazione psicologica (gaslighting) .

Una particolare riflessione è stata dedicata ai cosiddetti reati spia (maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, lesioni, minacce, revenge porn e violazione dei provvedimenti di allontanamento), indicatori primari di una possibile escalation.

“In conclusione, l’Ufficiale ha evidenziato il ruolo fondamentale delle Stazioni Carabinieri nella ricezione protetta e immediata della notizia di reato e nel tempestivo raccordo con l’Autorità Giudiziaria per l’adozione delle misure a salvaguardia della donna. Un dispositivo capillare che può contare sulla qualificata rete interna di militari specializzati, affiancata dal supporto tecnico-investigativo dei Nuclei Investigativi e del Reparto Analisi Criminologiche di Roma”.

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