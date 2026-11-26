Intercettata un’auto sospetta al casello di Ancona Nord. Sequestrati 2.300 euro, tre persone denunciate per ricettazione

OSIMO – Prosegue con incisività l’azione di vigilanza e prevenzione dei reati predatori condotta dai Carabinieri della Compagnia di Osimo, costantemente impegnati nel presidio del territorio per garantire la sicurezza della cittadinanza e arginare il fenomeno dei furti in abitazione.

All’esito di un prolungato e articolato servizio di osservazione, condotto nell’ambito delle attività di controllo mirate al contrasto dei furti, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo, supportati dai Carabinieri della Compagnia di Jesi, hanno intercettato e sottoposto a controllo un’autovettura con a bordo tre individui che aveva effettuato svariati movimenti sospetti nel territorio della Provincia.

L’operazione è scattata a Chiaravalle, nei pressi dello snodo strategico del casello autostradale di Ancona Nord, dove i militari hanno intimato l’alt a un’autovettura in transito. L’immediata perquisizione del veicolo ha consentito agli operatori dell’Arma di rinvenire e porre sotto sequestro la somma contante di 2.300 euro, ritenuta provento di attività furtive.

A conclusione degli accertamenti condotti presso la Compagnia di Osimo per i tre occupanti del veicolo — cittadini di nazionalità albanese, di 36, 32 e 24 anni — è scattata la denuncia per l’ipotesi di reato di ricettazione in concorso.

L’intervento evidenzia l’efficacia del dispositivo di controllo e la prontezza operativa dell’Arma dei Carabinieri nella tutela della sicurezza pubblica e nella prevenzione dei reati contro il patrimonio sul territorio.

Si precisa che le persone denunciate sono da considerarsi come sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

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