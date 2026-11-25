Oltre 180 opere tra dipinti, ceramiche, vetri e gioielli, con lavori di importanti artisti del territorio e grandi protagonisti dell’arte del XX secolo

PESARO – Venerdì 27 novembre, alle ore 18.30, i Musei Civici di Palazzo Mosca presentano Spazio Novecento, la nuova sezione permanente dedicata all’arte del XX secolo, con uno sguardo particolare alle espressioni artistiche del territorio. Nasce così un nuovo percorso espositivo che intreccia identità locale, ricerca e dialoghi con la modernità.

«Con il nuovo Spazio Novecento, come avevamo promesso, restituiamo alla città un percorso espositivo permanente che in passato aveva già trovato spazio all’interno dei Musei Civici e che oggi riapre con un allestimento rinnovato e un patrimonio ulteriormente valorizzato e arricchito. È il risultato di un lavoro di ricerca e raccolta portato avanti nel tempo, che consente di riportare alla luce e mettere a disposizione del pubblico opere di grande valore, per lungo tempo conservate nei depositi del Comune. Una collezione che racconta non solo la ricchezza culturale e la storia artistica di Pesaro e del suo territorio, ma anche la generosità e la passione di tante famiglie pesaresi che, nel corso del Novecento e negli anni Duemila, hanno scelto di donare le proprie opere ai Musei Civici, contribuendo a costruire questo importante patrimonio collettivo. Invitiamo, quindi, tutta la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione per condividere questo importante momento e scoprire il nuovo percorso espositivo», sottolineano il sindaco Andrea Biancani e il vicesindaco e assessore alla Cultura e al Turismo Daniele Vimini.

Curato da Francesca Banini ed Erika Terenzi, professioniste dell’Assessorato alla Cultura impegnate nella cura e nella gestione del patrimonio museale cittadino, il progetto è promosso dal Comune di Pesaro e dalla Fondazione Pescheria – Centro Arti Visive, in collaborazione con Pesaro Musei.

La nuova sezione raccoglie oltre 180 opere tra dipinti, ceramiche, vetri e gioielli, molte delle quali provenienti da importanti donazioni private e finora custodite nei depositi museali. Un patrimonio che torna così visibile e fruibile, attraverso un percorso articolato in tre sale, pensato per raccontare linguaggi, artisti e produzioni che hanno segnato il Novecento.

Il percorso espositivo si sviluppa in tre sale, ciascuna con una propria identità: la prima propone un dialogo tra pittura e ceramica, con opere di artisti legati a Pesaro e al suo territorio, tra cui Nino Caffè e Nino Naponelli, accanto a preziose testimonianze delle collezioni private entrate a far parte del patrimonio civico. La seconda sala espone il corpus di dipinti di grandi Maestri come Nanni Valentini, Ettore Travaglini, Eliseo Mattiacci, Agapito Miniucchi, Loreno Sguanci, Oscar Piattella, Renato Bertini, Bruno Bruni e Giuliano Vangi. La scultura in maiolica di Leoncillo Leonardi rappresenta invece un significativo esempio della sua fase neocubista e della sperimentazione sulla ceramica come autentico mezzo scultoreo. A completare la sala, una selezione di gioielli dell’orafo Adriano Perlini. La terza sala è dedicata alla grande tradizione ceramica pesarese, con opere di Ferruccio Mengaroni e Gian Carlo Polidori, che raccontano una delle eccellenze storiche e artistiche della città.

A completare il percorso espositivo, il nuovo Spazio Novecento dispone anche di un ambiente dedicato alle mostre temporanee che, in occasione dell’inaugurazione di venerdì 27, grazie alla collaborazione con il Museo Officine Benelli, renderà omaggio alla grande tradizione motoristica pesarese. In esposizione tre motociclette che raccontano la storia dei marchi che hanno fatto grande questo settore.

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