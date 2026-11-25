FANO – Un Palazzetto dello Sport gremito, circa 600 studenti e un forte senso di partecipazione per un’iniziativa che i giovani hanno sentito propria. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il “Salvador Allende” ha ospitato la seduta straordinaria monotematica del Consiglio comunale, riunendo istituzioni, forze dell’ordine, associazioni e scuole in un momento di confronto e sensibilizzazione sulla violenza di genere.

Al centro dell’iniziativa la prevenzione, l’educazione al rispetto e la conoscenza dei servizi presenti sul territorio, attraverso un confronto arricchito dai progetti realizzati dagli studenti nei mesi precedenti.

Ad aprire i lavori il presidente del Consiglio comunale Francesco Cavalieri, con i saluti istituzionali e gli interventi della vicesindaca Loretta Manocchi, del vicepresidente del Consiglio comunale Marco Bavosi, della consigliera delegata alle Pari opportunità Maria Flora Giammarioli, del luogotenente della Compagnia dei Carabinieri di Fano Gildo Valori e del dott. Stefano Seretti, dirigente della Polizia di Stato.

«Come ogni anno abbiamo voluto coinvolgere le istituzioni, il centro antiviolenza, la casa di accoglienza per le donne vittime di violenza, le associazioni e il Terzo settore, oltre a tutti gli istituti superiori della nostra città», sottolinea il presidente del Consiglio comunale Francesco Cavalieri. «Vedere il Palazzetto dello Sport gremito da circa 600 studenti testimonia il valore di un’iniziativa che i ragazzi hanno sentito propria. La scelta di questa sede ci ha permesso di ampliare la partecipazione e di rafforzare il dialogo tra istituzioni, associazioni e nuove generazioni. Un ringraziamento particolare va agli studenti e ai docenti, che per mesi hanno lavorato alla preparazione dei progetti presentati oggi. I ragazzi non sono stati semplici spettatori, ma protagonisti di una giornata di riflessione e sensibilizzazione, fondamentale per costruire una cultura del rispetto e contrastare ogni forma di violenza».

«Le norme da sole non bastano. Serve un cambiamento culturale, che comincia nelle parole che usiamo e negli esempi che diamo ai ragazzi», sottolinea la vicesindaca Loretta Manocchi. «Una donna esce davvero dalla violenza quando può contare su un lavoro, su una casa, su un’indipendenza economica che nessuno possa usare come ricatto. Il modo migliore per onorare chi non c’è più è fare in modo che nessun’altra donna debba più avere paura di chi dice di amarla».

«Il contrasto alla violenza sulle donne passa anche dalla capacità di riconoscere quei comportamenti che troppo spesso vengono minimizzati o giustificati», evidenzia il vicepresidente del Consiglio comunale Marco Bavosi. «Come istituzioni abbiamo la responsabilità di promuovere una cultura in cui il rispetto, la libertà e la dignità della persona siano valori irrinunciabili. Questa responsabilità riguarda tutti, a partire da noi uomini».

«La prevenzione passa anche dalla conoscenza degli strumenti che le istituzioni mettono a disposizione», afferma la consigliera comunale delegata alle Pari opportunità Maria Flora Giammarioli. «Il Comune di Fano dispone del PariCentro, un servizio che accoglie diverse esigenze legate alle pari opportunità, comprese quelle relative alla violenza di genere. È importante far conoscere queste realtà ai giovani. Il 25 novembre e l’8 marzo non devono essere soltanto ricorrenze, ma rappresentare un impegno da portare avanti ogni giorno».

Il programma della mattinata ha alternato le testimonianze degli operatori del territorio ai contributi degli studenti. L’Istituto Tecnico Industriale “Don Luigi Orione” ha presentato il lavoro “Era tanto un bravo ragazzo”, il Liceo Nolfi-Apolloni (Polo 1) “Non un minuto di silenzio, ma il rumore del pensiero”, il Liceo Scientifico G. Torelli (Polo 2) “Diamo voce al silenzio. Parole, musica e danza contro la violenza di genere” e l’Istituto di Istruzione Superiore Polo 3 “Cambiare il mondo da qui non si può”.

A portare il contributo delle realtà impegnate quotidianamente nel contrasto alla violenza sono state Lucia Lombardozzi, della Casa di Emergenza “Ipazia”, con l’intervento “Storie di donne: il coraggio di chiedere aiuto”; Mara Wolnitzky, del Centro Antiviolenza “Parla Con Noi”, con “Le tracce nascoste della violenza”; Simona Esercizio, dell’associazione Giunone APS Fano, con “Comprendere, esprimere e vivere le relazioni”.

Spazio anche a Emanuela Lampetti, del Soroptimist International Club Fano, con la campagna “Orange the World”, a Gloria Battistelli, del Cante di Montevecchio, con il progetto “Impronte di rinascita. Storie impresse nella terra, trasformate dal coraggio, unite dalla forza di ricominciare”, e ad Antonino Barrasso, presidente dell’associazione Alba Rosa ODV.

Nel corso della mattinata, la consigliera delegata alle Pari opportunità Maria Flora Giammarioli ha inoltre proposto la lettura del testo “Sono solo parole” di Stefano Bartezzaghi.

A conclusione dell’incontro, il dibattito tra i partecipanti ha permesso di approfondire il ruolo della prevenzione, dell’educazione e della responsabilità collettiva nel contrasto alla violenza di genere.

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