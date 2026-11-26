Dall’Andalusia alla Vallesina, la fotografa Filomena Domínguez racconta attraverso l’autoritratto la propria metamorfosi. Un viaggio in bianco e nero tra identità, memoria e luce, dove fotografarsi significa anche imparare a diventare un’altra

di GIUSEPPE CHIUCCHIU’

JESI — C’è un giardino, nella campagna di Montecarotto, che non è soltanto un luogo dove trascorrere il tempo. È diventato uno spazio di libertà, un piccolo teatro personale dove la luce cambia continuamente, le ombre suggeriscono nuove forme e il corpo può trasformarsi in immagine. È qui che Filomena Domínguez, fotografa spagnola originaria di Huelva, ha costruito gran parte della propria ricerca visiva. Davanti all’obiettivo, spesso, c’è lei stessa. Non per mettersi in mostra, ma per cercarsi.

«Quando sento il bisogno di scattare ci sono solo io, niente e nessuno può fermare quella carica potentissima», racconta. Una frase che sembra racchiudere il senso di OJALÁ, la sua nuova mostra personale, allestita negli spazi de L’Hemingway di Jesi. L’inaugurazione è in programma domenica 29 novembre, alle 19, e l’esposizione resterà aperta fino al 9 gennaio 2027.

Il percorso fotografico nasce da una storia che attraversa geografie e stagioni della vita. Domínguez arriva in Italia nel 2004, dalla città andalusa di Huelva, per un progetto Erasmus all’Università della Tuscia di Viterbo, dove approfondisce gli studi in Conservazione dei Beni Culturali. Un’esperienza che da temporanea diventa un percorso di vita. Nel 2020 sceglie Montecarotto, con la sua campagna e i suoi silenzi, come luogo in cui abitare e sviluppare la propria ricerca artistica.

È proprio in questo ambiente apparentemente ordinario che prende forma un universo fotografico molto personale. Non servono grandi scenografie, luoghi lontani o soggetti da inseguire. Bastano uno spazio familiare, uno specchio, una superficie riflettente, la luce di una giornata e la disponibilità a mettersi in gioco. Quasi tutte le fotografie nascono intorno alla sua abitazione e nel giardino: un territorio conosciuto che, attraverso l’obiettivo, diventa ogni volta qualcosa di diverso.

Il bianco e nero elimina il superfluo e concentra l’attenzione sui corpi, sui movimenti e sulle variazioni della luce. La figura della fotografa appare mentre sembra danzare, sospesa nello spazio, oppure si moltiplica nei riflessi di vetri e specchi. In altri scatti gli occhi sono chiusi e il volto si abbandona a una dimensione raccolta, come se il momento dello scatto coincidesse con una pausa dal mondo esterno.

Non c’è, in queste immagini, soltanto il desiderio di rappresentarsi. L’autoritratto diventa un modo per osservare il cambiamento, riconoscersi e, qualche volta, confrontarsi con una parte di sé che nella vita quotidiana rimane nascosta.

«Sono la persona con cui passo più tempo, in costante evoluzione, e la luce mi aiuta a immortalare questo mio passaggio», spiega Domínguez. La fotografia diventa così una forma di ascolto, quasi un esercizio di conoscenza. La macchina fotografica non serve soltanto a fermare un istante: permette di guardarsi da fuori, di scoprire una presenza diversa, di documentare il proprio continuo trasformarsi.

In questo percorso si inserisce anche il richiamo a Juan Ramón Jiménez, poeta andaluso e Premio Nobel per la Letteratura, nato a Moguer, nella provincia di Huelva, la stessa terra da cui proviene l’artista. I versi di Yo no soy yo, contenuti nella raccolta Eternidades del 1918, sembrano offrire una chiave di lettura particolarmente vicina alla ricerca della fotografa:

«Yo no soy yo. Soy este

que va a mi lado sin yo verlo,

que, a veces, voy a ver,

y que, a veces, olvido.

El que calla, sereno, cuando hablo,

el que perdona, dulce, cuando odio,

el que pasea por donde no estoy,

el que quedará en pie cuando yo muera».

«Io non sono io. Sono questo

che cammina al mio fianco senza che io lo veda;

che, a volte, vado a trovare,

e che, a volte, dimentico.

Colui che tace, sereno, quando parlo,

colui che perdona, dolce, quando odio,

colui che passeggia dove io non sono,

colui che resterà in piedi quando io morirò».

È il tema del doppio, di quella presenza interiore che ci accompagna e che non sempre riusciamo a riconoscere. Un’identità parallela, capace di sopravvivere persino all’immagine che abbiamo di noi stessi. Davanti all’obiettivo, Domínguez incontra proprio questa distanza: è contemporaneamente chi fotografa e chi viene fotografato, chi osserva e chi si lascia osservare.

Ma cosa succede quando, a distanza di anni, si torna a guardare quelle immagini? La persona fotografata è ancora la stessa? Domínguez non offre una risposta univoca. «Dipende dalle foto. Sicuramente c’è stata un’evoluzione. Non in tutte mi riconosco, ma è interessante vedere questo percorso personale».

Le sue fotografie possono essere lette anche come un racconto di metamorfosi. Non soltanto il cambiamento naturale di una persona nel corso degli anni, ma la trasformazione di un’identità che si manifesta attraverso il corpo, i gesti, gli sguardi e il rapporto con la luce. In queste parole c’è forse una delle chiavi più profonde di OJALÁ: fotografarsi significa anche incontrare le persone che siamo state, riconoscerle oppure scoprirle ormai lontane. Ogni immagine diventa così una traccia di una trasformazione mai conclusa.

Un altro elemento ricorrente è quello delle mani. Mani che entrano nell’inquadratura, cercano un contatto, accompagnano un movimento o diventano parte integrante della composizione. Non sono semplici dettagli anatomici, ma presenze espressive: strumenti attraverso cui il corpo comunica, tocca, crea e cerca una relazione con lo spazio.

Anche il titolo della mostra, OJALÁ, porta con sé una storia che attraversa le culture. È una parola spagnola di origine araba, derivata dall’espressione in shā’ Allāh, «se Dio vuole», entrata nella lingua attraverso secoli di contaminazioni culturali. Oggi esprime soprattutto un desiderio intenso, una speranza, l’augurio che qualcosa possa accadere. Una parola breve, ma capace di contenere un’attesa e una possibilità.

Forse è proprio questo il filo che unisce le immagini: il desiderio di continuare a cercare, senza sapere necessariamente dove si arriverà. La luce, in questo caso, non è soltanto un elemento tecnico della fotografia, ma una presenza che accompagna e rivela. Il giardino di Montecarotto diventa così molto più di uno sfondo: è il luogo in cui una fotografa ritrova, attraverso il proprio corpo e la propria immagine, un dialogo con se stessa.

A completare il vernissage ci sarà la performance dal vivo di Pete List, che accompagnerà l’inaugurazione con un’esperienza sonora costruita attraverso loop live, beatbox, basso e shahaj baaja.

Un incontro tra fotografia e musica per aprire al pubblico un lavoro che nasce dalla dimensione più intima, ma che trova proprio nella condivisione la sua destinazione finale.

Sede: L’Hemingway, Jesi (AN)

Vernissage: domenica 29 novembre 2026, ore 19

Periodo espositivo: dal 29 novembre 2026 al 9 gennaio 2027

Evento speciale: performance live di Pete List (loop live, beatbox, basso e shahaj baaja)

Ingresso: libero

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