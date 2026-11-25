Due giornate di confronto e formazione per genitori, docenti e studenti, realizzate dal Comune di San Lorenzo in Campo grazie al contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia

SAN LORENZO IN CAMPO – Sarà un evento di straordinario rilievo culturale, sociale ed educativo quello che animerà il Teatro Mario Tiberini di San Lorenzo in Campo nelle giornate del 1 e 2 dicembre. L’Amministrazione Comunale ha infatti fortemente voluto e organizzato il progetto “A scuola di emozioni”, ospitando Stefano Rossi, tra le voci più autorevoli, seguite e apprezzate nel panorama psicopedagogico italiano contemporaneo.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al finanziamento del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un riconoscimento economico importante che consente al Comune di promuovere azioni concrete a sostegno della genitorialità, del benessere giovanile e della comunità educante di alto livello.

Il protagonista è Stefano Rossi.

Psicopedagogista, formatore e saggista di fama nazionale, Stefano Rossi è punto di riferimento imprescindibile per migliaia di famiglie, insegnanti ed educatori in tutta Italia. Autore di numerosi bestseller dedicati all’educazione emotiva e all’adolescenza — tra cui “Mio figlio è un casino”, “Lezioni d’amore per un figlio” e “Sentieri emotivi” — Rossi è noto al grande pubblico anche per i suoi interventi sui principali media nazionali e per le sue conferenze sold-out nei teatri italiani. Il suo approccio innovativo, che unisce solide basi scientifiche a un linguaggio diretto, empatico e ricco di metafore illuminanti, offre strumenti pratici per superare la cosiddetta “emergenza educativa” e ricostruire un dialogo autentico tra adulti e nuove generazioni.

Il programma degli appuntamenti Il progetto si articola in due distinti momenti, entrambi al Teatro Comunale Mario Tiberini, pensati per coinvolgere attivamente tutte le componenti della comunità:

Martedì 1 dicembre, ore 21:00 – Incontro serale aperto a tutta la cittadinanza. Stefano Rossi incontrerà genitori, nonni, educatori e cittadini. La serata sarà un vero e proprio viaggio all’interno del mondo interiore di bambini e adolescenti: si parlerà di come gestire la rabbia, le paure, le fragilità e le sfide dell’era digitale, fornendo agli adulti una “bussola” per accompagnare i ragazzi nella crescita senza sostituirsi a loro, ma diventando una base sicura.

Mercoledì 2 dicembre, ore 10:30 – Mattinata dedicata alle scuole. Il Teatro Tiberini aprirà le sue porte agli studenti e al corpo docente per una sessione formativa su misura. Un’occasione preziosa per portare l’alfabetizzazione emotiva direttamente nel cuore del percorso scolastico, aiutando i giovani a dare un nome a ciò che provano e a trasformare le emozioni in risorse per il proprio futuro.

Con “A scuola di emozioni”, il Comune di San Lorenzo in Campo conferma la volontà di investire sul capitale umano e sulle nuove generazioni, trasformando il teatro cittadino in un laboratorio vivo di ascolto, consapevolezza e crescita collettiva.

L’ingresso agli eventi è gratuito fino a esaurimento posti.

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