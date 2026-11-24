PETRITOLI – Spesso la prevaricazione nei luoghi di lavoro non ha un nome riconoscibile, e proprio per questo può continuare indisturbata. I numeri del Rapporto sulla violenza di genere nelle Marche lo mostrano: nel 2025 le donne che si sono rivolte ai Centri antiviolenza sono state 855 (+1,7% sul 2024). Più della metà (57,9%) lavora, e quasi tre su quattro (75,8%) hanno un livello di istruzione medio-alto. Il profilo, è quello di donne inserite e autonome, in contesti dove il confine tra comportamento “normale” e abuso resta spesso sfuggente.

Se ne parlerà mercoledì 25 novembre, alle ore 17:00, nella Sala Consiliare del Comune di Petritoli (Piazza Mazzini, 21), con la presentazione del libro “Oltre il silenzio. (Ri)conoscere la violenza“, edito da Fall in Lov, della scrittrice e imprenditrice da sempre attenta a tematiche anti gender gap Elisabetta Pieragostini. L’incontro, a ingresso libero, si svolge in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Con l’autrice interverrà Martina Tombolini, editrice di Fall in Lov.

Il saggio scompone con precisione la tassonomia della prevaricazione, indagando il concetto di molestia di genere e le sue molteplici manifestazioni. È un testo che aiuta ad individuare, e a non minimizzare ciò che troppo spesso viene taciuto.

Lo stesso rapporto regionale ricorda quanto sia importante: nel 46,5% dei casi la violenza dura da oltre cinque anni, e la forma più frequente è quella psicologica (33,3%), seguita dalle minacce (21,5%). Secondo i recenti dati INAIL, inoltre, almeno una donna su tre, tra i quindici e i settant’anni, ha subito violenza in contesti lavorativi riconoscendo tra le forme più diffuse quella verbale per il 56%, il mobbing (53%), l’abuso di potere (37%), le offese fisiche (10%), lo stalking (6%) e la cyber violenza (2%). Riconoscere i segnali precoci può fare dunque la differenza.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati