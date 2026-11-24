Federico Filippini, 28 anni, titolare del Narciso: “Non lavoriamo per guadagnare, lavoriamo perché tutti possano sedersi a tavola. Cena fuori sia svago, non lusso”

PESARO – “Il caro vita, a cui negli ultimi mesi si è aggiunto il caro bollette, pesa ogni giorno sui bilanci delle famiglie. E quando bisogna stringere, la cena fuori è una delle prime spese a cui si rinuncia”, da qui nasce la scelta del giovane ristoratore pesarese, Federico Filippini, 28 anni, titolare del Narciso, in viale Gramsci, a Pesaro, di “lavorare una sera alla settimana, fino alla fine dell’anno, proponendo una cena al completo, senza guadagnarci”.

“Mi è sembrato giusto rinunciare a qualcosa, per rendere una cena fuori a portata di tutti. – spiega Filippini – Con 15 euro offriamo antipasto, primo, secondo e bere. Ci copriamo solo le spese delle materie prime e il personale, senza alcun margine per il locale – evidenziando come – Sono tante le difficoltà economiche che le famiglie affrontano ogni giorno. Quando i conti non tornano, la cena fuori è una delle prime cose che si tagliano. Ma non è giusto: tutti devono potersi concedere un momento di svago con la propria famiglia. – prosegue – Su questa cena non guadagniamo nulla: copriamo i costi e lì ci fermiamo. È una scelta mia, personale. Ce la possiamo permettere perché ci crediamo, e la rifarei domani”.

Anche i tempi raccontano il senso dell’iniziativa, che va avanti a dicembre, il mese in cui i ristoranti lavorano di più e rinunciare al margine pesa di più. “Potevo farla partire un mese fa e interromperla a dicembre – racconta Filippini – Ma non è il guadagno che mi interessa: voglio dare a tutti la possibilità di cenare fuori, soprattutto a Natale, quando magari la gente rinuncia per il caro vita. Continuerò fino a non so quando, sicuramente fino a fine dicembre”.

Il prezzo ridotto non significa una cena ridotta. “I piatti sono gli stessi degli altri giorni, le porzioni pure – precisa il titolare – Cambia il prezzo, non il resto. Non avrebbe senso offrire a chi ha già rinunciato a tanto una cena di serie B”.

La proposta è aperta a chiunque, senza requisiti: famiglie, studenti, pensionati, lavoratori. “Il caro vita riguarda tutti, senza distinzioni – sottolinea Filippini – Per questo non chiediamo niente a nessuno: basta la voglia di passare una serata fuori. Chi si siede a tavola il martedì non deve sentirsi assistito, deve sentirsi ospite”.

Non un’iniziativa di una sera, ma un appuntamento fisso. “Per farsi pubblicità basterebbe una serata e via – osserva il titolare – Noi invece lo facciamo ogni martedì, con continuità, perché il problema non si risolve in una sera”.

“Uscire a cena non dovrebbe essere un lusso – conclude Filippini – Il martedì non lavoriamo per guadagnare, lavoriamo perché tutti possano sedersi a tavola”.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati