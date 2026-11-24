FANO – Oltre quindicimila presenze complessive, una partecipazione che ha confermato il forte legame tra il pubblico e le eccellenze enogastronomiche del territorio e un finale all’insegna della solidarietà.

Si chiude così, con un bilancio decisamente positivo per il pienone di visitatori molto attratti da questo appuntamento che è ormai il più importante evento gastronomico della città e delle Vallate del Metauro e Cesano e dell’intera Provincia, la 38esima edizione di Sapori e Aromi d’Autunno – Il Salotto del Gusto, la manifestazione organizzata dall’associazione Viandanti dei Sapori APS negli spazi del CODMA di Fano, che nelle due domeniche del 15 e 22 novembre ha richiamato migliaia di visitatori e che ha visto la presenza di oltre 100 espositori, in netta crescita rispetto alle precedenti edizioni.

La seconda giornata ha confermato il successo del primo appuntamento, proponendo un ricco programma di degustazioni, laboratori, incontri, mostre e momenti di intrattenimento. Una manifestazione che, anno dopo anno, continua a rappresentare un’importante vetrina per produttori, operatori, associazioni, valorizzando le tradizioni agroalimentari e le tante realtà che contribuiscono a promuovere il patrimonio gastronomico marchigiano.

Tra i momenti più attesi della giornata conclusiva, grande interesse ha suscitato “Aspettando BacalàFest 2027”, l’anteprima organizzata dall’associazione Viandanti dei Sapori in collaborazione con Confesercenti Pesaro Urbino. L’incontro, condotto da Marco Giovenco, che ha intervistato l’ideatore del festival Giorgio Sorcinelli, Stefano Fiorelli, presidente Confesercenti e il giornalista Alfredo Antonaros, ha acceso i riflettori sulla 16esima edizione della manifestazione dedicata al baccalà e allo stoccafisso, che si terrà dal 29 gennaio al 30 marzo 2027, anticipandone il programma e presentando il circuito GiroBacalà, percorso che coinvolge ristoranti e attività del territorio nella promozione della cultura gastronomica legata a questo prodotto. Spazio anche alla tradizione marinara con la presentazione del volume “Il Professore. Scienza, tradizione e marineria in Corrado Piccinetti”, dedicato alla figura del noto studioso. A seguire, una degustazione guidata di vino e baccalà ha completato il pomeriggio dedicato ai sapori del mare.

La giornata ha visto inoltre protagonisti le olive e l’olio extravergine d’oliva, con workshop sulle olive da mensa e degustazioni dedicate alle varietà, a cura del prof. Leonardo Seghetti, esperto in olivicoltura, e alle nuove produzioni di olio da Puglia e Marche, mentre la camminata Gusto & Cuore ha unito sport e benessere alla convivialità. Non sono mancati gli appuntamenti dedicati a salute e prevenzione, con Fanocuore e AST Pesaro Urbino, oltre alle attività per bambini, alle mostre, alla musica folk che hanno animato gli spazi del CODMA per tutta la giornata.

Grande interesse anche per l’ottima gastronomia preparata dalla Pro loco Tre Colli Mondolfo che, con i piatti della tradizione locale, ha soddisfatto il palato dei visitatori.

Un capitolo particolarmente significativo di questa 38esima edizione è stato quello della solidarietà, motivo per il quale è nata la manifestazione: ieri Sapori e Aromi d’Autunno ha promosso una raccolta alimentare a favore del Centro accoglienza Opera Padre Pio – Mensa di San Paterniano di Fano. Produttori, commercianti e visitatori sono stati invitati a donare prodotti alimentari destinati alla mensa, con una raccolta effettuata direttamente dagli operatori e dai volontari dell’Opera Padre Pio. L’iniziativa ha registrato una grande partecipazione, trasformando la manifestazione in un’occasione per aiutare chi si trova in difficoltà. «Un piccolo gesto, un grande dono» è stato il messaggio scelto dagli organizzatori per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta.

“Il bilancio della 38esima edizione va oltre il risultato delle 15mila presenze – ha detto l’organizzatore dell’evento Giorgio Sorcinelli – Sapori e Aromi d’Autunno si conferma ancora una volta una manifestazione di riferimento per valorizzare le eccellenze agroalimentari e le tradizioni locali, capace di creare occasioni di incontro e collaborazione tra associazioni, istituzioni, scuole, produttori e operatori del territorio. Un particolare ringraziamento per il patrocinio e la collaborazione al Comune di Fano, Regione Marche, Assemblea Legislativa Marche, Provincia di Pesaro e Urbino e alla BCC di Fano, oltre a tutte le associazioni e agli sponsor che hanno aderito all’evento”.

Gli organizzatori e i volontari dei Viandanti dei Sapori e OLEA, danno appuntamento alla prossima edizione per il 21 e 28 novembre 2027.

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