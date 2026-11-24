MONDOLFO – Mondolfo si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi delle feste natalizie lungo la costa marchigiana con le date della nuova edizione di Presepepaese il più grande presepio vivente della riviera adriatica che torna ad animare uno dei borghi più belli d’Italia sabato 26 dicembre e domenica 27 dicembre 2026 (con eventuale recupero previsto per domenica 3 gennaio in caso di maltempo o pioggia).

Giunto quest’anno alla sua 32^ edizione questo straordinario evento religioso non cessa mai di rinnovarsi rimanendo sempre fedele alla sua essenza spirituale ma offrendo al tempo stesso un esperienza mai uguale a se stessa capace di sorprendere ogni anno migliaia di visitatori. Al centro di tutta la manifestazione rimane salda la celebrazione della natività del Signore che viene ambientata ed esaltata in una cornice davvero superba e di inestimabile valore storico e architettonico come quella offerta dal castello di Mondolfo l’abitato antico racchiuso dalla maestosa duplice cortina muraria quattrocentesca opera del genio dell’architettura di Francesco di Giorgio Martini.

Durante le due serate il percorso si trasformerà in un autentico viaggio nel tempo dove le scene di vita antica contadina e paesana si animeranno grazie all’impegno profuso dai tantissimi rievocatori e dai volontari della Parrocchia di Mondolfo che insieme al patrocinio del Comune lavorano con dedizione per regalare a residenti e turisti un atmosfera magica e profonda Le antiche vie del borgo saranno interamente illuminate dalla sola luce calda e avvolgente delle fiaccole creando un itinerario emozionante in cui tradizione, fede e bellezza artistica si fondono in un abbraccio unico L’ingresso a Presepepaese è completamente gratuito offrendo a tutti la possibilità di vivere la magia del Natale nel cuore di uno dei centri storici più affascinanti d’Italia a 5 minuti dal casello A 14 Marotta-Mondolfo.

Mondolfo vi attende Sabato 26 e domenica 27 dicembre dalle ore 17,30 alle ore 19 (con recuperi solo in caso di maltempo); ingresso a Presepepaese, gratuito. Info per Presepepaese: www.parrocchiamondolfo.it; tel. 0721.957257.

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