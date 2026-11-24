Dal 1964 la cantina dei viticoltori di Montecarotto, oggi Moncaro Vitis. Dopo il crac e l’asta, il wine shop di Via Piandole torna ad accogliere il pubblico

Di GIUSEPPE CHIUCCHIU’

MONTECAROTTO — Il piazzale era pieno di auto e i volontari della Protezione Civile di Montecarotto gestivano la viabilità. Passando da Via Piandole, sabato 21 novembre, la riapertura de «La Casetta» si vedeva prima ancora di entrare: nelle macchine in sosta, nelle persone che arrivavano. Lo storico wine shop e sala degustazioni, per anni la porta d’ingresso di Moncaro sul Verdicchio, è tornato al pubblico con un messaggio semplice: «Una storia che continua».

Da dove si parte

La storia comincia nel 1964, quando un gruppo di viticoltori fonda la cooperativa per migliorare la qualità dei vigneti della zona. Nel 1970 parte la costruzione della cantina di Montecarotto, che riceve la prima vendemmia nel 1971. Da lì Moncaro è cresciuta fino a diventare la più grande cantina delle Marche e il maggior produttore di Verdicchio Doc. La Casetta è il punto in cui il lavoro in cantina incontrava le persone: si entrava, si assaggiava, si portava a casa una bottiglia.

Poi il crollo

Nel 2024 la cooperativa è travolta dalla crisi: 38,5 milioni di debiti secondo il Tribunale di Ancona. Per mesi il futuro della cantina, dei soci e di chi ci lavorava resta in bilico. Il 26 maggio 2026 la cantina di Montecarotto, le linee di imbottigliamento e 52 marchi passano a Moncaro Vitis con un’asta da 3.914.250 euro.

Com’è adesso

Moncaro Vitis è una società nuova ma con radici locali: il 52% è di Uve Unite, la cooperativa dei viticoltori marchigiani presieduta da Giovanni Piersanti, il 48% della romagnola Terre Cevico. Alla Casetta si torna a far conoscere il Verdicchio dei Castelli di Jesi, il Rosso Conero e le altre produzioni della cantina. Piersanti, come riporta l’ANSA, parla di un luogo che appartiene alla storia di Moncaro e che si vuole restituire al territorio. In cantina, aggiunge il plant manager Luca Frulli, proseguono i lavori su impianti e organizzazione.

Il conto non è chiuso

La liquidazione dell’ex cooperativa va avanti: fino al 17 dicembre si possono presentare offerte su 29 lotti, tra cui le cantine di Acquaviva Picena e Camerano, vigneti, terreni e immobili (dati ANSA). Alla Casetta si riparte, ma la storia di Moncaro non si è ancora chiusa del tutto.

Sulla grafica della riapertura la società parla di «un nuovo inizio» e dice di voler tornare a condividere i suoi vini e, soprattutto, di ritrovarsi. Quel piazzale pieno è un buon segno di partenza. Per la Vallesina la prova sarà vedere se questo nuovo inizio terrà anche quando le auto non ci saranno più.

Orari e contatti (fonte: comunicazione di Moncaro Vitis)

Sede: Via Piandole 7A, Montecarotto (AN) – Info: 0731 89245

La Casetta: martedì e giovedì 15:30–19:30; sabato 09:00–13:00 | 15:30–19:30

Punto vendita in cantina: lunedì–venerdì 08:00–12:00; lunedì, mercoledì e venerdì 14:00–18:00

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