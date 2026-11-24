CIVITANOVA MARCHE – Dalla Segreteria Regionale Marche del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea riceviamo: “Domenica 29 novembre, a partire dalle 15 e 30, saremo davanti al Teatro Rossini per chiedere con fermezza le dimissioni della Giunta Regionale, che a seguito dello scandalo della corruzione e dell’infiltrazione della criminalità organizzata nei cantieri del Sisma, va avanti come nulla fosse.

“L’assemblea al Teatro Rossini è una vera e propria provocazione nei confronti dei cittadini e delle cittadine, ma soprattutto di quanti e quante hanno subito le conseguenze drammatiche del sisma. Esistono delle responsabilità politiche che non possono essere messe a tacere e che vanno denunciate a prescindere da come evolverà l’inchiesta della magistratura.

“Non solo: dalle intercettazioni emerge un quadro preoccupante anche rispetto alla campagna elettorale delle scorse Regionali e riteniamo che vada fatta luce anche su questo aspetto. Per tutti questi motivi, abbiamo pensato di non poter restare immobili e quindi invitiamo tutte le persone oneste di questa nostra Regione a scendere in piazza con noi per gridare al Presidente della Regione e alla sua corte tutta la nostra indignazione”.

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