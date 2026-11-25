ANCONA – In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, l’Arma dei Carabinieri ha promosso una campagna di comunicazione e sensibilizzazione volta a incrementare la consapevolezza e il coinvolgimento su questo tema prioritario. L’Istituzione opera quotidianamente in prima linea nel contrasto alle violenze di genere, opponendosi a ogni manifestazione di violenza o discriminazione, sia essa di natura fisica o psicologica.

La divulgazione di contenuti informativi, locandine e filmati sulle principali piattaforme social dell’Arma, unita alle testimonianze e interviste dei militari direttamente attivi nello specifico settore, costituisce uno degli strumenti fondamentali per poter raggiungere le vittime e indurle denunciare.

Non solo le vittima: per la significativa ricorrenza sono stati realizzati diversi contenuti video accomunati da un unico comune denominatore: NON VOLTARSI DALL’ALTRA PARTE. Chi sente urlare dietro una parete, chi vede un livido e abbassa lo sguardo, chi assiste o viene a sapere ma resta fermo per paura di esporsi, non si mette al sicuro ma si rende complice. Le porte dei comandi dell’Arma dei Carabinieri sono sempre aperte, anche per le persone che possono dare voce a chi in questo momento non ha più forza di farlo. Le Stazioni dei Carabinieri, diffuse capillarmente sul territorio, non rappresentano solo il punto d’approdo per la denuncia formale, ma costituiscono un punto di riferimento sicuro e accessibile anche per chi — pur non subendo direttamente la violenza — si trova a gestire il dubbio o la preoccupazione per una persona anche non vicina, sradicando la falsa convinzione del “sono fatti di coppia”. La rete sociale deve diventare un presidio attivo di ascolto e di prossimità, capace di accogliere i timori della vittima senza giudizio e di incoraggiarla a rivolgersi tempestivamente alle istituzioni e ai centri specializzati.

L’impegno prioritario dell’Arma è quello garantire la sicurezza delle donne e prevenire situazioni che possano degenerare, prestando particolare attenzione ai cosiddetti “reati spia”, ovvero a quei delitti come gli atti persecutori, i maltrattamenti contro familiari e conviventi e le violenze sessuali, spesso precursori di epiloghi tragici e fatali per le vittime. Nel 2025, rispetto al 2024, i delitti perseguiti dall’Arma con riferimento al Codice Rosso sono passati da 63.687 a 62.361, confermando la prevalente percentuale di quelli denunciati presso le Stazioni Carabinieri. In riferimento ai primi nove mesi del 2026, i Carabinieri hanno perseguito 44.120 reati nell’ambito del Codice Rosso.

Sul piano investigativo – repressivo, l’attività di contrasto istituzionale condotta dall’Arma è risultata particolarmente significativa. Infatti, lo scorso anno – per quanto attiene al Codice Rosso – sono state arrestate 8.972 persone (9.499 nel 2024). Nei primi nove mesi del 2026 gli arresti sono stati 7.598.

Può risultare determinante sensibilizzare chi sta accanto alla coppia a non sottovalutare i segnali d’allarme precoci (un controllo ossessivo, la gelosia patologica, la svalutazione sistematica o la limitazione della libertà personale), che spesso precedono le forme più gravi di violenza fisica o psicologica.

Anche per questa edizione, numerose caserme dell’Arma verranno illuminate di arancione, aderendo all’iniziativa globale “Orange the World” a testimonianza tangibile del costante sforzo profuso dall’Istituzione.

L’impegno dell’Arma è presente anche nelle scuole e nelle realtà locali: attraverso incontri mirati con le nuove generazioni, i militari promuovono una profonda riflessione sulla parità di genere, educando i giovani al rispetto e alla valorizzazione della persona per sradicare i pregiudizi culturali che alimentano la disparità.

Contestualmente, sul portale www.carabinieri.it è presente un’area tematica dedicata al “Contro la violenza di genere e il bullismo”, la quale fornisce indicazioni sul fenomeno e sulle misure a garanzia delle vittime, affiancate dal “Violenzametro” uno strumento di autovalutazione, in forma anonima, ideato per misurare il grado di violenza patito nelle relazioni di coppia (http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/codice-rosso/codice-rosso).

Contrastare e prevenire la violenza di genere rappresenta per l’Arma una priorità operativa assoluta; per far fronte all’evoluzione del contesto sociale e normativo, l’Istituzione ha progressivamente edificato un articolato sistema di risorse e interventi incentrato sull’ascolto, sulla tutela preventiva e sull’azione repressiva.

Per potenziare la risposta e l’analisi del fenomeno, all’interno del Reparto Analisi Criminologiche del Ra.C.I.S. opera la Sezione Vittime Vulnerabili, un organismo specializzato nell’esame delle condotte delittuose per perfezionare le strategie di contrasto e prevenzione. Grazie all’apporto sinergico di esperti in campo psicologico, scientifico e investigativo, l’unità monitora in tempo reale gli eventi di rilievo su scala nazionale, analizzando i profili criminologici, valutando i fattori di rischio e delineando le conseguenti linee guida operative.

È attiva da dodici anni la “Rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere”, costituita da Marescialli e Brigadieri altamente qualificati che operano come presidi di consulenza per i comandi territoriali e mantengono un costante raccordo con la Sezione Vittime Vulnerabili per un’attenta analisi di ogni singola posizione. La competenza di questi operatori viene perfezionata attraverso percorsi formativi dedicati presso l’Istituto Superiore di Tecniche Investigative (ISTI): dal 2008 questo centro d’eccellenza dell’Arma garantisce l’aggiornamento degli ufficiali di polizia giudiziaria nell’indagine complessa e nell’uso di tecnologie avanzate, coniugando didattica d’avanguardia e programmi al passo con i tempi.

Parimenti, nell’ambito di un accordo operativo con il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP), i militari della “rete” prendono parte a seminari di approfondimento focalizzati su elementi di psicologia comportamentale, tesi a perfezionare le capacità di interazione con le vittime vulnerabili sia nel primo contatto in situazioni di emergenza, sia nel successivo percorso di denuncia.

L’Arma dei Carabinieri e 4.Manager hanno sottoscritto un protocollo d’intesa volto a sviluppare iniziative formative ed informative per rafforzare la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere e ad ogni forma di discriminazione delle persone in condizione di disagio, promuovendo la cultura della legalità e dell’impresa manageriale.

È stato inoltre sottoscritto un protocollo con Illycaffè S.p.A. per l’attuazione di una campagna educativa volta a prevenire la violenza contro le donne, mediante la distribuzione ai clienti dei bar di materiale informativo per la sensibilizzazione della cittadinanza.

Avviata anche la campagna di sensibilizzazione promossa da “on electric charge mobility” nell’ambito del progetto Park&Charge, riportando sulle colonnine di ricarica le informazioni, i servizi e il supporto dell’Arma contro la violenza di genere.

Tra le iniziative anche una collaborazione con il Ministero della Cultura in favore della prevenzione della violenza sulle donne con l’avvio del progetto #panchinerosse nei Musei Italiani.

Accanto ai reparti specializzati, il primo e più immediato presidio d’ascolto per chi subisce abusi resta radicato nelle Stazioni Carabinieri: veri e propri punti di riferimento diffusi capillarmente sul territorio, capaci di garantire risposte immediate e vicinanza concreta. Un pilastro fondamentale in questo ambito è rappresentato dal progetto “Una stanza tutta per sé”, avviato nel 2015 grazie alla sinergia con Soroptimist International d’Italia, che ha permesso di ricavare all’interno delle caserme oltre 200 spazi dotati di strumenti tecnologici dedicati all’ascolto protetto. Questa iniziativa trae ispirazione dal modello inaugurato nel 2014 con la “Sala Lanzarote” presso la Sezione Atti Persecutori, concepita proprio per accogliere le persone offese in un contesto confortevole e munita di sala-regia per le audizioni. Tale rete di protezione si è ulteriormente evoluta con la nascita di “Una stanza tutta per sé… portatile”: un kit composto da computer portatile e microtelecamera integrata che consente di effettuare registrazioni audio-video di denunce ed escussioni anche là dove non è disponibile un locale strutturato ad hoc.

Il 24 novembre, inoltre, si è svolto presso il Ra.CIS, un seminario dal titolo “Oltre il silenzio – Prevenzione, ascolto e tutela delle vittime vulnerabili”, alla presenza del Comandante Generale dell’Arma Gen. C.A. Salvatore Luongo, nel corso del quale si è approfondito il delicato tema con professionisti del mondo accademico, giuridico e il personale del Reparto Analisi Criminologiche.

Prosegue altresì il progetto “Mobile Angel”, nato nel 2019 d’intesa con il Soroptimist International d’Italia e sostenuto da fondazioni no profit, attivo in varie province italiane, che consiste nel fornire alla vittima che denuncia episodi di violenza di genere – individuata d’accordo con l’Autorità giudiziaria inquirente e previo suo consenso – uno smartwatch (realizzato dalla società Intellitronika) in grado di inviare segnalazioni d’allarme alle Centrali Operative dell’Arma e di geolocalizzare l’utilizzatore.

L’Arma dei Carabinieri è in prima linea nel contrasto e nella prevenzione di questa forma di criminalità.

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