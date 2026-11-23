ANCONA – Anche quest’anno, il 25 novembre, si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, una drammatica piaga della società contro la quale l’Arma dei Carabinieri ritiene prioritario fornire il proprio contributo, non solo perseguendo in modo fermo ogni forma di abuso ma anche sensibilizzando l’opinione pubblica sulla portata del fenomeno, informando le vittime sugli strumenti di tutela e seguendole, anche dopo la denuncia, in ogni possibile forma di protezione ed assistenza.

La tutela delle vittime di violenza rappresenta un settore strategico delle azioni di prevenzione e contrasto che i Carabinieri attuano sul territorio, in attuazione al paradigma delle cosiddette 4P enunciate nella Convenzione di Istanbul del 2011, ovvero: Prevenire, Perseguire, Proteggere e (realizzare) Politiche integrate.

Su tali presupposti, negli ultimi anni, l’Arma ha intrapreso numerose iniziative concrete per innalzare il livello di protezione assicurato alle vittime di violenza. Già dal 2013, i Carabinieri hanno realizzato una “Rete Nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere” composta a vari livelli da militari dotati di competenza certificata nel delicato settore, che facilitano un intervento operativo tempestivo e aderente ai singoli casi, fungendo anche da punto di riferimento qualificato per tutti gli altri Carabinieri sul territorio. Inoltre dal 2015 è attivo il progetto di collaborazione con Soroptimist International denominato “Una stanza tutta per sé” che ha consentito di realizzare, presso numerosi comandi dislocati sul territorio nazionale, sale dedicate all’ascolto delle vittime vulnerabili dotate anche di arredamenti studiati per renderle più accoglienti.

Per dimostrare come il contrasto alla violenza non costituisca un tema occasionale ma rappresenti per l’Arma un impegno prioritario ed incessante, i Carabinieri del Comando Provinciale di Ancona hanno organizzato un denso calendario di iniziative ed eventi che non si concentreranno nella sola giornata del 25 novembre.

Tra il 16 e il 27 novembre In 5 Istituti scolastici della provincia (liceo classico Stelluti Scala di Fabriano, liceo scientifico Medi di Senigallia, liceo scientifico Cambi di Falconara Marittima, liceo classico Vittorio Emanuele di Jesi e l’istituto di istruzione superiore Laeng-Meucci di Osimo) verranno svolti degli incontri con gli studenti sul tema a cura dei comandanti delle Compagnie Carabinieri. Il confronto e il dibattito con gli studenti che gli ufficiali dell’Arma stimoleranno nel corso degli incontri, saranno rivolti a spronare i ragazzi a comprendere la gravità sociale del fenomeno, per indirizzarli alla percezione di una cultura dell’eguaglianza e del rispetto verso le donne, nonché “arruolarli” quali sentinelle della tutela, fianco a fianco con le Istituzioni.

Mercoledì 25 novembre, a partire dalle ore 10:00, ad Ancona nella centralissima Piazza Roma sarà allestito un info-point antiviolenza con la partecipazione, al fianco delle donne dell’Arma, delle volontarie del Soroptimist Club Ancona e di Jesi. Nella piazza sarà posizionata una Stazione Mobile dei Carabinieri, un luogo riservato e sicuro dove potersi anche confidare e confrontare con persone esperte, preparate e sensibili, sulle proprie situazioni di disagio o di abuso.

Lo stesso giorno, alle ore 17:30, verranno illuminate di arancione le facciate della caserma “G. Cortecci” di Ancona – sede del Comando Provinciale – e della Stazione Carabinieri di Montemarciano, aderendo anche quest’anno alla campagna internazionale “Orange the world” lanciata da Soroptimist International, quale simbolo di un futuro senza violenza di genere e per ricordare a tutte le vittime che c’è sempre un luogo sicuro a cui rivolgersi. Presso ciascuna di queste due caserme è presente una “Stanza per sé”, uffici allestiti con il contributo di Soroptimist Club Ancona e Jesi che consentono di accogliere e ascoltare le donne durante la denuncia di abusi o violenze in modo riservato, lontano dall’ufficialità degli affari ordinari.

Il quadro delle iniziative dell’Arma di Ancona si completerà dotando tutte le sale d’attesa delle caserme della Provincia di manifesti e materiale informativo sulla violenza di genere e sui centri antiviolenza del territorio, non solo quale forma di informazione e sensibilizzazione diffusa ma anche e soprattutto per aiutare l’utenza femminile, che anche per ragioni diverse faccia accesso in caserma, ad indentificare la propria condizione di vittima e determinarsi ad agire, denunciando e ricorrendo all’aiuto dei Carabinieri e dei professionisti della rete territoriale di assistenza. Il fine ultimo è diffondere una maggiore consapevolezza, affinché le donne non accettino nel silenzio soprusi e prevaricazioni, ma trovino la forza di allontanarsi, di troncare una relazione, di denunciare.

Gli organi di stampa sono pregati di voler dare la massima diffusione alle iniziative citate anche come fondamentale contributo alla necessità di informare , quale strumento essenziale -al fianco dell’attività repressiva- per porre un definitivo argine alle violenze contro le donne.

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