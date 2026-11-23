Martedì nella Sala Studio Cobianchi imprese del settore nautico-cantieristico, professionisti e agenzie per il lavoro si confrontano su competenze richieste e opportunità occupazionali

ANCONA – Martedì 24 novembre dalle 17.00 alle 19.00 nella Sala Studio Cobianchi di Piazza Roma si terrà l’appuntamento “Blue Economy ad Ancona: quali lavori ci sono davvero?”, organizzato nell’ambito del servizio Informagiovani del Comune di Ancona. L’incontro gratuito mette in relazione le scelte di chi si prepara a entrare nel mondo del lavoro con le esigenze delle aziende della cantieristica, dello shipping, della logistica portuale e dell’innovazione applicata al mare.

“Workshop, testimonianze e colloqui di lavoro: un’attività concreta all’interno del percorso intrapreso dall’Informagiovani del Comune di Ancona nell’accreditamento a Agenzia per il lavoro no profit. L’obiettivo rimane quello di offrire l’opportunità ai giovani aiutandoli a trovare lavoro e dare loro la possibilità di costruire il proprio futuro nella nostra città, evitando che siano costretti ad andare altrove” dichiara l’Assessore all’Università e alle Politiche Giovanili Marco Battino.

Il viaggio di una nave comincia molto prima del varo e continua oltre l’approdo. Attraversa progettazione e costruzione, servizi marittimi e logistica, tecnologie per conoscere e proteggere l’ambiente marino. Lungo questo percorso prende forma una parte dell’economia di Ancona: un insieme di imprese e professionalità che NEXT JOB porta al confronto con i giovani, per rendere più riconoscibili i lavori del mare e le strade per accedervi.

Le trasformazioni dell’economia del mare stanno cambiando anche le competenze necessarie per lavorare in questo settore. Le reti sottomarine, l’elettrificazione dei porti e le energie rinnovabili: sono queste le tre filiere del settore marittimo destinate a svilupparsi. Ad affermarlo sono le due nuove ricerche del Blue Economy Monitor, promosso da Intesa Sanpaolo e SDA Bocconi School of Management. Per i giovani, il collegamento passa dalla formazione: avvicinare imprese e ricerca significa preparare professionalità capaci di accompagnare questa evoluzione, dalla cantieristica alla logistica, dall’ingegneria alle tecnologie marine.

Ad Ancona, NEXT JOB traduce questo scenario in un confronto con chi opera nelle filiere del territorio. Attorno alle navi, competenze industriali, organizzazione dei trasporti e conoscenze tecniche concorrono a far funzionare attività diverse ma collegate. Comprendere questo sistema significa anche capire quali professionalità richiede, come si costruiscono e dove possono trovare spazio.

Il percorso seguirà tre prospettive. Si inizia con l’intervento di Virginia De Carlo, Marketing Director di Palumbo Superyachts / ISA Yachts, che con “Dal progetto al varo – Cantieristica e nautica” porterà il punto di vista di un’impresa della costruzione navale e della nautica. Sarà l’occasione per avvicinare i giovani al lavoro che precede l’ingresso di una nave in acqua e alle competenze che accompagnano l’attività di un cantiere

Dalla produzione si passerà alla circolazione di merci e persone con il secondo tema “Porto in movimento – Shipping, logistica e trasporto marittimo”, che darà voce a Gianlorenzo Lozzi, di FMG Frittelli Maritime Group e Adria Ferries, e a Fabrizio Marilli, Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Il confronto permetterà di guardare oltre la banchina, verso il sistema di servizi e collegamenti che sostiene l’operatività portuale e il trasporto marittimo.

Il terzo argomento consisterà in “Sotto la superficie – Innovazione, tecnologia e ambiente marino”. A raccontarlo saranno Giacomo Fiara, Ingegnere elettronico e Project Manager di ANcybernetics, e Filippo Ugolini, Responsabile Tecnico e Green Manager di Garbage Group, offrendo un confronto con professionalità che applicano tecnologia e competenze operative all’ambiente marino. A guidare il dialogo sarà Gabriele Costantini, direttore responsabile di Adriaeco – Adriatic Economy Observer, giornalista e comunicatore da anni attivo sui temi della Blue Economy e dell’economia marittima.

Accanto alle testimonianze delle imprese, NEXT JOB porterà un elemento concreto di orientamento al mercato: la presenza di Agenzie per il Lavoro con ricerche attive. I giovani potranno così conoscere i profili richiesti e le opportunità professionali disponibili, collegando il racconto delle filiere alle possibilità di ingresso. Il percorso si concluderà con “Rotta inversa”: la parola passerà ai ragazzi, che potranno rivolgere direttamente le proprie domande alle imprese e ai professionisti presenti. Percorsi di studio, competenze, selezioni e prospettive di crescita diventeranno materia di confronto, per capire come muovere i primi passi in un’economia che ad Ancona prende forma ogni giorno tra cantieri, porto e mare. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.

Iscrizioni

Per partecipare a ‘NEXT JOB – Blue Economy ad Ancona: quali lavori ci sono davvero?’ è possibile registrarsi al link: form.gaterei.it/f/nextjobancona

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