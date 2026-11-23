Promosso da ConfapiD Pesaro Urbino con il Comune di Gradara e l’Associazione Alba Rosa ODV. In programma la presentazione del libro “Nonostante tutto – Il peso delle scelte” di Semou Diagne

GRADARA – Un vero SUCCESSO l’evento organizzato da ConfapiD Pesaro Urbino, insieme al Comune di Gradara e all’Associazione Alba Rosa ODV, intitolato“Identità Violate: Violenza – Consapevolezza – Rinascita”, un incontro dedicato alla violenza di genere nella vita e nel lavoro,nella splendida location del Teatro di Gradara.

Ha condotto il pomeriggio insieme convegno/evento Francesca Guidi,dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’obiettivo è promuovere consapevolezza su un fenomeno che attraversa la vita privata come quella professionale, mettendo in dialogo istituzioni, associazionismo, professioni e mondo delle imprese.

L’evento è stato inserito nel calendario eventi del Comune di Gradara “Autunno al femminile “per Emozioni in Rosso

L’incontro si e’ aperto con i saluti di Angela Bulzinetti, Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Gradara che si è detta orgogliosa di aver portato questo evento a Gradara, a seguire l’intervento di Monica Ciacci, Presidente di ConfapiD Pesaro Urbino, l’importanza della violenza di genere sui luoghi di lavoro, infatti assieme all’associazione Alba Rosa ODV con il Presidente Antonino Barrasso , hanno presentato il progetto “La Violenza di genere nella vita e nel lavoro ConfapiD e Alba Rosa entrano nelle aziende, per contrastare questo fenomeno. Le aziende e associazionismo alleate.

Presente anche il Presidente di Confapi Pesaro e Urbino Dante Damiani.

La toccante ed emozionante testimonianza della storia di vita nella presentazione del libro “Nonostante tutto – Il peso delle scelte” di Semou Diagne, è un racconto autobiografico che attraversa più fasi della vita dell’autrice, dall’infanzia in Senegal fino alla costruzione di una nuova vita in Italia.

La storia parte da un’infanzia segnata molto presto dalla perdita del padre e da responsabilità che arrivano prima del tempo. Crescendo, Semou affronta esperienze che la costringono a diventare adulta troppo in fretta: una violenza subita in adolescenza, una gravidanza, la maternità, gli abusi e la malattia, il giudizio degli altri e decisioni prese in momenti in cui non esistevano soluzioni semplici.

Un dialogo con Semou amichevole ,un esempio per forza e coraggio d questa donna in Rinascita.

Antonino Barrasso Presidente di Aba Rosa ODV ha spiegato la Mission dell’associazione e le modalità di sostegno e accompagnamento delle Donne di vittime di violenza attraverso i servizi che offrono.

Preziosa la presenza e l’intervento della Consigliera di Parità Provinciale, Componente della commissione Pari Opportunità della Regione Marche e Avvocata Alessia Di Girolamo, ha toccato il tema della discriminazione sul luogo di lavoro.

Partner dell’evento GI GROUP rappresentato dalla psicoloa del lavoro Silvia Buresta, Area Manager Adriatico Nord Gi Group Spa , ha promosso il progetto della Fondazione legato a questa tematica.

L’arte del canto attraverso la voce meditativa di Silvia Orciari, attraversando le tre fasi : Violenza, Consapevolezza, Rinascita, ha incantato il pubblico presente ,toccando e corde dell’anima nel profondo .

Il mondo del lavoro è al centro della riflessione: molestie, discriminazioni e violenza economica possono manifestarsi anche negli ambienti professionali, mentre il lavoro rappresenta uno strumento concreto di autonomia e di rinascita. Per questo le imprese scelgono di essere parte attiva del cambiamento, accanto alle istituzioni e alle associazioni del territorio.

L’incontro sarà anche l’occasione per ricordare il 1522, numero nazionale antiviolenza e stalking, gratuito e attivo 24 ore su 24

“Un incontro da ricordare ogni giorno” perché chi chiede AIUTO non può aspettare….. Non voltiamoci dall’altra parte ma tendiamo la mano.

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