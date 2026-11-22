di GIUSEPPE CHIUCCHIU’

MONTECAROTTO – Sabato pomeriggio il Centro Sociale “La Torre” ha ospitato un bosco incantato. Qui, ai margini della foresta, la giovane cuoca Renée ha aperto il suo piccolo caffè in legno a orchi, creature fantastiche e clienti decisamente insoliti: è la storia de Il caffè ai confini del bosco di Mikey Please (Rizzoli), da cui è partita l’iniziativa promossa dall’associazione Comunità Creattiva. Hanno risposto all’invito una decina di famiglie, con una ventina di bambini.

Il racconto di Renée e del suo stravagante cameriere Tristopiede, alle prese con menu bizzarri e ricette in rima per i gusti eccentrici degli abitanti della foresta, ha dato ai bambini lo spunto per parlare dei propri desideri. Cosa vogliono fare da grandi? E come si coltiva un sogno con la stessa tenacia della protagonista?

Dalla lettura al laboratorio il passo è stato breve. Genitori e figli hanno lavorato fianco a fianco attorno ai tavoli. «Abbiamo portato da casa la pasta frolla, sia classica sia vegana, insieme a stampini, mattarelli e a tutto l’occorrente», ha spiegato Filomena Dominguez a nome degli organizzatori. Tra decorazioni fantasiose e forme di ogni tipo, i biscotti, modellati dalle mani dei più piccoli, sono stati cotti direttamente sul posto.

Poi la merenda. I dolci sono stati assaggiati ancora caldi, insieme a una tisana, a nuove letture e al “tè delle cinque” servito nelle tazze che ognuno aveva portato da casa.

Il pomeriggio si è completato con il Mercatino del Libro, curato in collaborazione con la libreria Gira e Volta di Jesi.

Per un borgo di queste dimensioni, una decina di famiglie attorno allo stesso tavolo è un risultato che conta. Un appuntamento che ha mostrato come le storie più belle non restino chiuse tra le pagine, ma prendano forma, profumo e sapore quando una comunità si ritrova a metterle in tavola.

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