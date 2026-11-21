Presenti Amministrazione comunale e Consiglio di quartiere. Parte la raccolta fondi “SEIX6 GenerAzioni”: ogni euro donato verrà raddoppiato dalla Fondazione Carifano

FANO –Ieri sera, venerdì 20 novembre, oltre 170 persone hanno riempito il centro sociale di Pontesasso per la cena di SEIX6 APS, l’associazione che da Caminate a Ponte Sasso, passando per Tombaccia, Ponte Metauro, Metaurilia e Torrette, lavora per tenere insieme Fano Sud.

In sala, accanto a famiglie, volontari e amici dell’associazione, c’erano l’amministrazione comunale e il consiglio di quartiere n. 8.

Dal palco sono arrivati i ringraziamenti delle istituzioni. L’assessore Gianluca Ilari ha applaudito la dedizione con cui SEIX6 si prende cura di bambini e ragazzi, restituendo loro il gusto della creatività di una volta e il valore delle relazioni che fanno nascere una comunità. Un modello, ha sottolineato, che merita di uscire dai confini di Fano Sud e di ispirare l’intero Comune.

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente del consiglio di quartiere, Cristian Zagaglia, che in SEIX6 ha riconosciuto la missione stessa del consiglio: lavorare insieme, abbattendo gli steccati e i confini tra le frazioni, per far crescere un’unica comunità.

È toccato poi al presidente Alessandro Paci raccontare come tutto è cominciato. Era il 2024 quando Albatros 87 APS e l’Ecomuseo Metaurilia Orto di Mare, insieme alle realtà delle frazioni, hanno deciso di dare voce a un territorio spezzettato dalla geografia e povero di servizi di prossimità. Da quell’intuizione è nata una rete, e dal 3 giugno 2026 anche un’associazione vera e propria, iscritta al RUNTS: il passaggio “da progetto a soggetto”.

Di strada ne è stata fatta. Alba sulla spiaggia con la pesca alla tratta, serate di giochi in famiglia con Fudo Games, incontri sull’essere genitori oggi con la psicologa Sabina Godi, alcune serate di manovre salvavita con la Croce Rossa di Fano. E poi i laboratori gratuiti per bambini, con trasporto incluso, che hanno fatto il tutto esaurito: Officina Fantastica, Piccoli Chef, Teatro in scena, Musica e amici a 4 zampe, Scacchi che passione. Paci ha ringraziato i tanti volontari e la Croce Rossa, “colonne” silenziose di ogni appuntamento.

Ora lo sguardo è sul 2027, con un progetto che già nel nome dice tutto: SEIX6 GenerAzioni. Ai bambini dai 6 ai 13 anni continueranno i laboratori pomeridiani. Ai ragazzi dai 14 ai 17 un’estate per “lasciare un segno”, tra pulizia di spiagge e verde pubblico e piccoli interventi di rigenerazione del quartiere. Ai giovani dai 18 ai 22 borse di studio per mestieri che il territorio, con una spiccata vocazione turistica chiede davvero. E al centro, lo scambio tra generazioni: i giovani come facilitatori digitali per aiutare gli anziani con smartphone e servizi online, gli anziani come custodi di saperi, mestieri e memoria locale. Non più generazioni separate, ma persone che imparano le une dalle altre.

Per far partire tutto serve il contributo di chi ci crede. Per questo SEIX6 ha lanciato la raccolta fondi sulla piattaforma Rete del Dono, nell’ambito del bando di crowdfunding della Fondazione Carifano. La regola è semplice: ogni euro donato verrà raddoppiato. Un piccolo gesto che vale il doppio, con in più le agevolazioni fiscali previste per privati e aziende in dichiarazione dei redditi.

Per donare: https://www.retedeldono.it/progetto/seix6-generazioni

Tutte le iniziative e gli aggiornamenti si trovano sui canali Facebook, Instagram e WhatsApp di SEIX6.

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