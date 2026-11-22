FALCONARA MARITTIMA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 22 di ieri, in via Santa Maria, lungo la strada che dal cimitero di Castelferretti conduce verso il Cassero, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, una delle quali si è ribaltata finendo nel fosso a margine della carreggiata.

La squadra dei Vigili del fuoco di Ancona ha provveduto ad estrarre dall’abitacolo una ragazza rimasta incastrata all’interno del veicolo, ma cosciente, affidandola successivamente alle cure del personale sanitario. Successivamente è intervenuta anche l’autogrù del Comando di Ancona per il recupero dell’autovettura finita nel fosso.

I Vigili del fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’area dell’intervento. Presenti sul posto anche le forze dell’ordine.

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