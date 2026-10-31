Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

EVENTI IN PRIMO PIANO PESARO

Il 4 Novembre il 28° Reggimento Comunicazioni Operative Pavia aprirà le sue porte alla cittadinanza

Diwww.laltrogiornale.it

31 Ottobre 2026

PESARO – Il prossimo 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il 28° Reggimento Comunicazioni Operative “Pavia” aprirà le sue porte alla cittadinanza.

Alle celebrazioni prenderanno parte, oltre al Comandante di Reggimento, Colonnello Marco Ferrara, il Prefetto di Pesaro e Urbino, Dott.ssa Emanuela Saveria Greco, e il sindaco Andrea Biancani. Sarà un’occasione per ricordare i caduti nel tragico incidente che si è verificato nei giorni scorsi in Bosnia-Erzegovina.

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

Di www.laltrogiornale.it

Articoli correlati

CRONACA IN PRIMO PIANO PESARO

Palazzo Aymonino di via Mazza, dopo dieci anni consegnate le chiavi dei 34 appartamenti di edilizia pubblica

31 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it
CAMERANO EVENTI IN PRIMO PIANO

Riaperto l’asilo nido Damiano Chiesa: Camerano ha ora due strutture per la prima infanzia

31 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it
IN PRIMO PIANO MARCHE POLITICA

Sisma 2016, Papa Leone XIV incontra le comunità del Centro Italia

31 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it

You missed

CRONACA IN PRIMO PIANO PESARO

Palazzo Aymonino di via Mazza, dopo dieci anni consegnate le chiavi dei 34 appartamenti di edilizia pubblica

31 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it
CAMERANO EVENTI IN PRIMO PIANO

Riaperto l’asilo nido Damiano Chiesa: Camerano ha ora due strutture per la prima infanzia

31 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it
IN PRIMO PIANO MARCHE POLITICA

Sisma 2016, Papa Leone XIV incontra le comunità del Centro Italia

31 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it
EVENTI IN PRIMO PIANO PESARO

Il 4 Novembre il 28° Reggimento Comunicazioni Operative Pavia aprirà le sue porte alla cittadinanza

31 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it
L'altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press - Direttore responsabile: Elpidio Stortini - Redazione: Via Cesanense n. 50/A - Marotta (PU) - Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

L’altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press – Direttore responsabile: Elpidio Stortini – Redazione: Via Cesanense n. 50/A – Marotta (PU) –
Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

Proudly powered by WordPress | Tema: Newsup di Themeansar.