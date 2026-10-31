Il 4 Novembre il 28° Reggimento Comunicazioni Operative Pavia aprirà le sue porte alla cittadinanza

PESARO – Il prossimo 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il 28° Reggimento Comunicazioni Operative “Pavia” aprirà le sue porte alla cittadinanza.

Alle celebrazioni prenderanno parte, oltre al Comandante di Reggimento, Colonnello Marco Ferrara, il Prefetto di Pesaro e Urbino, Dott.ssa Emanuela Saveria Greco, e il sindaco Andrea Biancani. Sarà un’occasione per ricordare i caduti nel tragico incidente che si è verificato nei giorni scorsi in Bosnia-Erzegovina.

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