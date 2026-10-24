Domenica le menti più autorevoli del panorama scientifico si riuniranno per ridefinire i confini della cura e della comprensione umana

Di VITO PIEPOLI

Domenica 25 ottobre 2026, le menti più autorevoli del panorama scientifico e medico italiano si riuniranno a Bologna per ridefinire i confini della cura e della comprensione umana.

La medicina del futuro non può più prescindere da una visione integrata dell’essere umano.

Con questa premessa, la Società Italiana di Medicina (SIM) (https://societaitalianamedicina.it/ ) promuove un appuntamento di eccezionale rilievo scientifico e culturale: il convegno nazionale “LA SCIENZA INCONTRA LO SPIRITO. Etica, biofisica, medicina e spiritualità”.

L’evento si terrà domenica 25 ottobre 2026, nella prestigiosa cornice de I Portici Hotel di Bologna (Via Indipendenza 69), dalle ore 14 e 30 alle 18.

L’iniziativa nasce dalla profonda sensibilità della Società Italiana di Medicina nel promuovere una nuova consapevolezza sul benessere e sulla salute.

Per la realizzazione di questo progetto, la SIM ha stretto una solida collaborazione con Laeta ius Network di Avvocati (sezione Eventi, Cultura e Sociale), una realtà legale multidisciplinare radicata nel territorio ma con una forte visione olistica del diritto e della società, da sempre impegnata nella diffusione di iniziative ad alto valore formativo.

La complessa macchina organizzativa e la gestione logistica dell’evento sono state invece affidate a Granata Consulting Services, società leader nella consulenza strategica e nell’organizzazione di grandi eventi.

Il convegno nasce dall’esigenza urgente di creare uno spazio di dialogo e riflessione interdisciplinare su tematiche di straordinaria attualità.

L’obiettivo è gettare un ponte tra il rigore del sapere scientifico, i dilemmi dell’etica contemporanea, le nuove frontiere della biofisica e la dimensione spirituale dell’uomo.

Si tratta di un’opportunità di confronto unica, pensata non solo per i professionisti della sanità e le associazioni di settore, ma per tutti i cittadini che desiderano approfondire i meccanismi profondi che legano la mente, il corpo e la coscienza.

Il valore del convegno è garantito dalla presenza di un panel di relatori eccezionale, composto da scienziati e medici che stanno tracciando nuove strade nei rispettivi campi di ricerca.

Il Prof. Dr. Federico Faggin: Fisico di fama mondiale, inventore del primo microprocessore e padre della tecnologia touchpad e touchscreen. Negli ultimi anni ha dedicato le sue ricerche scientifiche allo studio approfondito della natura della coscienza, sostenendo la necessità di superare il materialismo riduzionista per comprendere la vera essenza dell’universo e dell’uomo.

Il Dr. Luigi Marcello Monsellato: Medico, psicologo, psicoterapeuta e Presidente Nazionale della SIM. È il teorico della “Medicina Olistica Biocentrica”, un approccio che rimette la vita e l’integrità dell’individuo al centro del percorso terapeutico.

Il Dr. Attilio Cavezzi: Chirurgo vascolare e ricercatore, esperto di medicina e longevità sana (healthy aging), da anni impegnato nello studio delle interconnessioni tra nutrizione, biofisica celular e stili di vita.

Il Prof. Dr. Carlo Ventura: Professore Ordinario di Biologia Molecolare presso l’Università di Bologna. Scienziato all’avanguardia nello studio delle cellule staminali, le sue ricerche dimostrano come i campi fisici (vibrazioni sonore, elettromagnetiche e luminose) siano in grado di dialogare con le cellule e guidare i processi di rigenerazione tessutale.

Il Dr. Claudio Pagliara: Oncologo, scrittore e coordinatore del Dipartimento Scientifico della SIM. Noto per il suo impegno nella divulgazione di una medicina integrata che valorizzi il ruolo delle emozioni e della mente nella prevenzione e nella cura delle patologie.

A guidare e moderare il fitto programma di interventi sarà l’Avv. Andrea Montanari, Vicepresidente della SIM nonché fondatore del network Laeta ius e coordinatore di Granata Consulting Services, che saprà tessere le fila di un dialogo così multidisciplinare.

Non è solo un convegno. È un’occasione irripetibile per assistere al confronto tra alcune delle menti più autorevoli del panorama italiano su un tema destinato a influenzare il futuro della medicina e della comprensione della coscienza.

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