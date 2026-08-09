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FANO IN PRIMO PIANO POLITICA

Baiocchi e Barbieri (FdI): “Con il Patto per la sicurezza urbana risorse e strumenti concreti per Pesaro e Fano”

Diwww.laltrogiornale.it

Ago 9, 2026

PESARO – “Il Patto per la Sicurezza Urbana per Pesaro e Fano sottoscritto in Prefettura è un esempio concreto di collaborazione istituzionale e conferma l’impegno della Regione Marche nel rafforzare la sicurezza dei territori. Quasi 200mila euro destinati a Pesaro e Fano consentiranno di potenziare la videosorveglianza, le dotazioni delle Polizie Locali e i servizi di controllo, anche nelle ore serali e notturne, permettendo un presidio costante contro la microcriminalità e la ‘mala movida’ e rappresentano una risposta che le nostre comunità e i nostri operatori turistici aspettavano da tempo. A queste risorse si aggiungono gli 1,2 milioni di euro di Marche Sicure destinati agli enti locali per sistemi di videosorveglianza, lettura targhe, control room e nuove tecnologie per i quali presto ci saranno i bandi e si potrà partecipare. Sono fatti concreti che dimostrano come la sicurezza sia una priorità per il centrodestra, attraverso una strategia fondata sulla collaborazione tra Regione, Prefetture, Comuni e Forze dell’Ordine”. Queste le dichiarazioni dei consiglieri regionali di FdI, Nicola Baiocchi e Nicola Barbieri, a seguito della sottoscrizione del Patto.

“Ancora una volta la Regione interviene con risorse e strumenti concreti. Il Patto per la Sicurezza dimostra che, quando le istituzioni collaborano, è possibile dare risposte efficaci ai cittadini. A questo si aggiunge l’azione del Governo Meloni, che sta rafforzando gli organici delle Forze dell’Ordine anche nella provincia di Pesaro e Urbino con l’arrivo, in questi giorni, di 20 nuovi agenti. Di fronte a questi risultati, mi auguro, che cessino gli allarmismi e le polemiche politiche sterili frutto solo di demagogia e strumentalizzazioni. La sicurezza si costruisce con più presenza sul territorio, più tecnologia e maggiore coordinamento, ed è esattamente ciò che stiamo facendo”, commenta Baiocchi.

“Il rafforzamento della Polizia Locale per i Comuni è fondamentale perché significa maggiore presenza nelle aree più sensibili e una risposta più tempestiva alle situazioni di criticità. Il Patto interviene proprio su questo fronte, sostenendo servizi serali e notturni, nuove dotazioni e sistemi tecnologici. È una strategia che guarda anche al decoro urbano, alla sicurezza stradale e alla prevenzione del disagio giovanile. La Regione sta costruendo un modello di sicurezza integrata che può diventare un riferimento per altri territori dotando i Comuni di maggiori strumenti, rafforzando la collaborazione tra istituzioni e intervenendo direttamente non solo su maggiore sicurezza, ma anche sulla percezione della stessa per migliorare la qualità della vita dei cittadini”, conclude Barbieri.

 

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