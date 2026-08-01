Operazione dei Carabinieri di Loreto: individuato l’autore di un furto in un esercizio commerciale

LORETO – Un’efficace e meticolosa attività investigativa condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Loreto ha permesso di risolvere in poco tempo un caso di furto ai danni di un’attività locale.

Il reato era stato consumato nella primavera scorsa all’interno di un esercizio commerciale nel centro abitato. In quell’occasione, in pieno giorno, un individuo si era furtivamente introdotto nell’attività riuscendo ad asportare un plico – contenente una somma contante superiore a 2.000 euro – lasciato momentaneamente incustodito sul bancone. Il malfattore si era successivamente dato a una precipitosa fuga, facendo disperdere le proprie tracce.

I militari dell’Arma, ricevuta la denuncia hanno avviato immediatamente le indagini. Il prezioso e accurato lavoro di indagine dei Carabinieri ha consentito di raccogliere inconfutabili e chiari elementi di reità, portando, all’identificazione del presunto responsabile. Si tratta di un 45enne, residente fuori regione, già gravato da precedenti di polizia, anche per reati specifici. L’uomo è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.

Questo risultato operativo testimonia ancora una volta il fondamentale, costante e instancabile presidio del territorio garantito quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri, sempre in prima linea per tutelare la sicurezza dei cittadini e dei commercianti locali.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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