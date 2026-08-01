I Carabinieri di Jesi sequestrano un machete e arrestano due spacciatori in possesso di 85 dosi di cocaina, sequestrati 3.000 euro

JESI – Prosegue senza sosta l’intensa attività di prevenzione e repressione dei reati da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Jesi. Nell’ambito dei servizi pianificati in occasione del week-end al fine di garantire la sicurezza sulle strade e nei centri abitati, l’attento pattugliamento del territorio da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile ha portato a due importanti risultati operativi a tutela della sicurezza cittadina.

In serata, intorno alle ore 21:00, la prontezza dei militari ha permesso di sventare un potenziale pericolo per le vie della città. Durante un controllo in Viale Cavallotti, i Carabinieri hanno intercettato un 20enne di origini nigeriane, residente a Jesi, che procedeva a piedi. Sottoposto a controllo, il giovane è stato trovato in possesso di un machete con una lama di ben 27 centimetri. L’arma è stata prontamente posta sotto sequestro e il 20enne è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Sempre nel corso della serata, la costante vigilanza delle pattuglie ha portato a un duro colpo contro lo spaccio di stupefacenti. In via Albert Schweitzer, i militari hanno notato e intercettato un’utilitaria con a bordo due soggetti risultati poi essere: un 40enne e un 35enne, entrambi di origini albanesi e con precedenti di polizia. Alla vista dei Carabinieri, i due malviventi hanno tentato goffamente di eludere il controllo lanciando un involucro dal finestrino del veicolo.

La prontezza dei militari ha permesso non solo di bloccare i sospettati, ma anche di recuperare immediatamente il pacchetto, che celava al suo interno ben 85 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 56 grammi. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire un’ingente somma di denaro contante, probabile provento dell’attività di spaccio: oltre 3.000 euro in loro possesso.

I due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e trattenuti presso le camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. Droga e denaro sono stati posti sotto sequestro. Queste brillanti operazioni testimoniano ancora una volta l’altissimo livello di attenzione e la dedizione dei Carabinieri di Jesi, che quotidianamente presidiano le strade per garantire la tranquillità dei cittadini e contrastare attivamente ogni forma di illegalità.

Si precisa che le persone denunciate/arrestate sono da considerarsi come sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

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