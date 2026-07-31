AnconAmbiente, al via gli interventi di igiene urbana sull’Asse Nord-Sud

Dal 3 al 10 agosto manutenzione programmata, pulizia e cura dell’infrastruttura. Lavori organizzati nelle fasce orarie di minore traffico per limitare i disagi e aumentare sicurezza, decoro urbano e qualità della mobilità cittadina

ANCONA – Prenderanno il via lunedì 3 agosto gli interventi straordinari di igiene urbana e manutenzione programmata lungo l’Asse Nord-Sud, una delle principali infrastrutture viarie della città di Ancona. Le attività saranno eseguite da AnconAmbiente nell’ambito del contratto di servizio con il Comune di Ancona. Si tratta di un’attività programmata che punta a preservare il decoro urbano, migliorare la qualità dell’infrastruttura e incrementare i livelli di sicurezza della circolazione su uno dei principali assi di collegamento della città, preparandolo alla ripresa dei flussi veicolari dopo il periodo estivo.

Le lavorazioni interesseranno il tratto viario dal 3 agosto per circa 6 giornate lavorative, con conclusione prevista entro il 10 agosto, salvo eventuali proroghe dovute a condizioni meteorologiche avverse o a necessità operative non prevedibili. Il programma comprende la manutenzione del verde lungo le carreggiate, lo spazzamento meccanizzato e la rimozione dei detriti presenti sulla sede stradale e nelle banchine, la pulizia e la disostruzione delle caditoie per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche e la verifica, con gli eventuali ripristini, della funzionalità dei corpi illuminanti a cura del servizio di pubblica illuminazione.

Per consentire lo svolgimento delle attività in condizioni di massima sicurezza saranno adottati i provvedimenti previsti dall’Ordinanza della Polizia Locale. Durante l’avanzamento del cantiere saranno effettuati restringimenti alternati della carreggiata in entrambi i sensi di marcia, mantenendo comunque sempre transitabile almeno una corsia. Gli svincoli di entrata e di uscita potranno essere temporaneamente interdetti, uno alla volta e per il tempo strettamente necessario alle lavorazioni, con la gestione della viabilità affidata a movieri e a un sistema di segnaletica mobile.

In ogni fase dell’intervento sarà sempre garantito il transito dei mezzi di emergenza, di soccorso e delle forze dell’ordine. Per ridurre al minimo l’impatto sulla circolazione, AnconAmbiente ha programmato i lavori nelle fasce orarie caratterizzate da una minore intensità di traffico, sfruttando anche il fisiologico calo dei flussi veicolari del mese di agosto. Le attività saranno quindi svolte prevalentemente in orario notturno, dalle 22.00 alle 4.00, oppure, in funzione della tipologia delle lavorazioni, delle condizioni meteorologiche e delle esigenze operative del cantiere, nella fascia dalle 4.00 alle 12.00.

Nelle aree interessate dai lavori sarà istituito il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari, con apposita segnaletica temporanea prevista dal Codice della Strada. AnconAmbiente invita pertanto gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica presente, a moderare la velocità e, ove possibile, a scegliere percorsi alternativi durante lo svolgimento delle lavorazioni. Gli interventi saranno eseguiti dal personale di AnconAmbiente con il supporto di una società specializzata nella gestione della cantieristica e della sicurezza stradale e saranno realizzati nel pieno rispetto del Codice della Strada e della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

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