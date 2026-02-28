A Cartoceto proseguono i lavori al cimitero comunale: nuovo padiglione per altri 40 loculi

CARTOCETO – Prosegue con determinazione il piano di ampliamento del cimitero comunale di Cartoceto. È in fase di realizzazione il nuovo padiglione, composto da 40 loculi, presso il cimitero urbano della Pieve dei Santi Pietro e Paolo.

Si tratta del terzo padiglione costruito da novembre 2024, anno di insediamento di questa amministrazione, per un totale di 120 nuovi loculi realizzati in meno di due anni: un risultato che testimonia la volontà dell’amministrazione di affrontare con programmazione e concretezza una necessità sentita dalla comunità.

Il sindaco facente funzione Matteo Andreoni evidenzia il significato dell’intervento. «Abbiamo posto fin da subito l’ampliamento del cimitero tra le priorità dell’amministrazione. Il cimitero comunale è un luogo di memoria e identità collettiva. Mediante la realizzazione di nuovi loculi, si assicura a questo luogo di raccoglimento rispetto e dignità alle famiglie in un momento delicato. È una doverosa scelta di responsabilità verso la nostra comunità».

L’intervento attuale si inserisce in una visione più ampia di adeguamento e potenziamento della struttura cimiteriale, che ha già portato alla realizzazione di due padiglioni precedenti e che prosegue ora con il completamento del terzo.

Parallelamente, è prevista anche la realizzazione della pensilina del padiglione n.31 già realizzato, così da garantirne la fruizione anche in condizioni meteorologiche avverse e migliorare ulteriormente la qualità del servizio.

L’assessore con delega ai servizi cimiteriali Martina Mattioli entra nel dettaglio tecnico dell’opera: «Il nuovo padiglione 21C è stato aggiudicato con un ribasso del 3% rispetto all’importo a base d’asta, per un investimento complessivo di 77.000 euro. Questo significa che, nel pieno rispetto delle norme e degli standard qualitativi, l’amministrazione ha ottimizzato le risorse pubbliche, garantendo l’opera con attenzione alla spesa e alla sostenibilità dell’intervento», sottolinea Mattioli. «Numeri che testimoniano un intervento programmato e realizzato con attenzione ai costi, alla sicurezza e alla qualità dei lavori. Il cantiere è partito nei primi giorni di febbraio e la consegna è prevista entro metà aprile, salvo condizioni meteo avverse».

L’amministrazione ribadisce così la propria linea: intervenire con programmazione e investire in servizi essenziali che incidono concretamente sulla qualità della vita dei cittadini. «Sappiamo quanto il cimitero sia un tema sentito dalla cittadinanza – chiosa Andreoni – Continueremo dunque a lavorare con attenzione e responsabilità, perché la qualità di una comunità si misura anche da come custodisce la propria memoria».

