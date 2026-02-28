A Jesi la Polizia locale mette sotto sequestro una falegnameria abusiva

JESI – Prosegue l’attività di monitoraggio del territorio da parte della Polizia Locale di Jesi. Gli agenti del Nucleo Tutela Ambiente e Benessere Animali, a seguito di un controllo mirato, hanno posto sotto sequestro un’attività di falegnameria che operava in totale assenza della necessaria Autorizzazione Unica Ambientale.

Il controllo del Nucleo Ambiente

L’intervento è scaturito da un esposto riguardante la copertura di un capannone. Durante l’ispezione volta a verificare la natura del sito, gli agenti hanno accertato che all’interno della struttura era stata avviata e veniva regolarmente esercitata un’attività di lavorazione del legno.

Assenza dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Dalle verifiche documentali effettuate sul posto, è emerso che la falegnameria operava senza aver mai ottenuto l’Autorizzazione Unica Ambientale. Tale titolo è l’unico provvedimento che abilita legalmente l’esercizio di attività produttive con impatto sull’ambiente, coordinando in un solo atto i vari titoli abilitativi, come quelli relativi alle emissioni in atmosfera.

Sequestro dell’area attrezzata

Considerata l’assenza del titolo autorizzativo, la Polizia locale ha proceduto al sequestro preventivo dell’area adibita alle attrezzature dell’impresa. Il provvedimento si è reso necessario per interrompere l’attività produttiva condotta in violazione delle norme a tutela dell’ecosistema. Il titolare è stato deferito alle autorità competenti secondo quanto previsto dal Testo Unico Ambientale.

