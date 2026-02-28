A Fano un milione di euro per le periferie, al via manutenzioni su strade, fossati e parchi

FANO – Un investimento da 1 milione di euro per intervenire in modo concreto sulle aree periferiche della città. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo che consente di avviare, nelle prossime settimane e in adesione all’accordo quadro, un programma di manutenzioni straordinarie mirato a migliorare sicurezza, decoro e funzionalità in zone che richiedevano attenzione dopo anni di trascuratezza.

Nel piano rientrano la strada del Canile Comunale di Madonna Ponte, l’11ª Strada Bellocchi, Strada San Cesareo e la strada che da Ponte Varano conduce a Prelato: tratti strategici per la viabilità delle frazioni e delle aree più esterne.

Previsti inoltre interventi sui fossati di competenza comunale, tra cui quello del torrente Arzilla, per rafforzare la prevenzione e la gestione del territorio.

Sul fronte del verde pubblico, saranno riqualificati i parchi di Piazza Popolo, il parco del Fenile in via Gino Bartali e l’area verde di via De Gasperi a Ponte Metauro. Spazi che torneranno ad essere più decorosi, sicuri e pienamente fruibili per bambini, famiglie e cittadini.

“Abbiamo scelto di investire un milione di euro sulle periferie perché crediamo in una città che non lascia indietro nessuno – dichiara il Sindaco Luca Serfilippi –. Per troppo tempo alcune zone hanno atteso interventi strutturali. Oggi mettiamo risorse vere su strade, fossati e parchi. È una scelta politica chiara: dare dignità e qualità a ogni quartiere”.

“Interveniamo perché vogliamo che tutta la città sia in ordine, senza differenze tra centro e periferie: a queste strade e a questi parchi abbiamo dato priorità anche sulla base delle segnalazioni e delle verifiche svolte con i nostri tecnici comunali, in connessione con le esigenze dei cittadini” aggiunge l’assessore alla Viabilità Alessio Curzi.

Con l’approvazione del progetto esecutivo, l’Amministrazione conferma una linea precisa: risorse stanziate, progetti pronti e cantieri in partenza, a partire dalle periferie.

(Nella foto la strada del Canile comunale)

