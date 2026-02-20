Confapi Pesaro Urbino rafforza l’impegno per la parità di genere: al via lo sportello dedicato alle imprese

PESARO – Confapi Pesaro Urbino conferma il proprio ruolo attivo nella promozione di una cultura d’impresa inclusiva e responsabile con l’apertura dello Sportello sulla Parità di Genere, un nuovo servizio pensato per accompagnare le piccole e medie imprese del territorio in un percorso strutturato di crescita, consapevolezza e innovazione organizzativa.

L’iniziativa è stata presentata ufficialmente nel corso di una conferenza stampa presso la Sala del Consiglio Comunale di Pesaro, in Piazza del Popolo 1

Lo sportello nasce in risposta a un’esigenza sempre più sentita dal sistema produttivo locale: coniugare competitività economica, sostenibilità sociale e rispetto delle pari opportunità. In questo contesto, Confapi Pesaro Urbino intende porsi come punto di riferimento per le imprese, offrendo un supporto concreto e qualificato per l’adeguamento alla prassi UNI/PdR 125:2022, che definisce i criteri per la certificazione della parità di genere.

Attraverso lo Sportello, le aziende associate potranno accedere a un check-up gratuito, finalizzato a valutare il livello di maturità dell’organizzazione rispetto ai temi della parità, della gestione delle risorse umane, delle politiche retributive e di conciliazione vita-lavoro. Il servizio prevede inoltre attività di orientamento e accompagnamento, nonché percorsi di formazione obbligatoria finanziata tramite il Fondo FAPI, rendendo il processo accessibile anche alle realtà di dimensioni più contenute ￼.

“La parità di genere rappresenta oggi una leva strategica per lo sviluppo delle imprese – evidenzia Confapi Pesaro Urbino –. Non si tratta solo di rispondere a un quadro normativo in evoluzione, ma di cogliere un’opportunità concreta per migliorare il clima aziendale, valorizzare i talenti, rafforzare la reputazione e accedere a vantaggi economici e premiali.”

La certificazione della parità di genere, infatti, consente alle imprese di beneficiare di vantaggi competitivi rilevanti, sia in termini di immagine e posizionamento sul mercato, sia rispetto all’accesso a incentivi, bandi e agevolazioni previste dalla normativa nazionale. In questo scenario, Confapi Pesaro Urbino intende svolgere un ruolo di facilitatore e accompagnatore, riducendo le complessità burocratiche e trasformando un possibile vincolo in un percorso di crescita sostenibile.

L’apertura dello Sportello sulla Parità di Genere si inserisce in una visione più ampia di Confapi, che considera la responsabilità sociale d’impresa, l’inclusione e la valorizzazione delle competenze come elementi fondamentali per il rafforzamento del tessuto economico e produttivo del territorio.

Nel corso della conferenza stampa è stato illustrato nel dettaglio le modalità di accesso allo sportello, i servizi attivati e le prospettive future, con l’obiettivo di sensibilizzare le imprese e stimolare una partecipazione attiva a un cambiamento culturale ormai imprescindibile.

Relatori l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Pesaro Sara Mengucci, il presidente di ConfapiD Pesaro e Urbino Monica Ciacci, il consulente per la Certificazione parità di genere Romina Battaglini, la direttrice ConfapiD Pesaro e Urbino Francesca Foschi. Ha moderato Francesca Guidi.

