Calcio giovanile in festa a Sassoferrato con trecento giovanissimi atleti

di ANTONIO M. LUZI

SASSOFERRATO – Calcio giovanile in festa! Dal 12 al 18 giugno prossimi il campo sportivo comunale di Sassoferrato ospiterà – a conclusione dell’attività agonistica 2022/23 – il tradizionale evento calcistico “Settimana Bianco – Azzurra”, che vedrà impegnati ben trecento giovanissimi atleti tesserati per sette società: ASD Sassoferrato Genga, Pergolese, Cagli Sport Associati, CSI Oratorio Don Bosco di Gubbio, Matelica Calcio, Moie Vallesina e Le Torri Castelplanio.

Un appuntamento nel quale si confronteranno calciatori con un’età compresa tra i cinque ed i diciassette anni, iscritti alle categorie Primi calci, Piccoli amici, Pulcini, Giovanissimi, Esordienti e Allievi. La partita d’esordio si terrà il 12 giugno (ore 19,00) con un quadrangolare riservato ai Primi calci, quella conclusiva, in programma domenica 18 (ore 19,00), vedrà impegnati i ragazzi della categoria Allievi in un torneo triangolare dedicato alla memoria del compianto sassoferratese Primo Pellicciari, scomparso nel 2005, che tanto impegno e passione ha profuso per la promozione del calcio locale, dei giovani atleti in particolare.

Dunque, sette giorni di calcio da vivere intensamente in un clima festoso, nel quale, al di là del lato squisitamente agonistico, l’aspetto ludico e il desiderio di socializzare e di familiarizzare tra coetanei di realtà territoriali diverse costituiscono un connotato rilevante.

A conclusione delle varie giornate, proprio per sottolineare l’aspetto inclusivo e coinvolgente dell’evento, atleti, accompagnatori e pubblico potranno fruire degli stand gastronomici con primi piatti, panini e bibite.

La manifestazione è organizzata dalla A.S.D. Sassoferrato Genga di cui fa parte la Scuola Calcio “Mauro Filipponi”, ovvero la struttura sportiva che conta centoventi iscritti e che svolge una funzione tutt’altro che marginale nel tessuto sociale cittadino per la formazione morale e sportiva delle giovani generazioni.

Nella conduzione della Scuola calcio locale, così come nell’organizzazione della “Settimana Bianco – Azzurra, un ruolo di primo piano lo ricopre il responsabile tecnico del settore giovanile Mauro Mercanti, dirigente sportivo e tecnico calcistico di alto profilo che, alle capacità organizzative e gestionali e alla serietà, unisce grande passione e disponibilità nei confronti dei ragazzi, delle loro famiglie e dei suoi colleghi e collaboratori tecnici.

«I risultati ottenuti dalla Scuola calcio, che reputo lusinghieri in particolare in quest’ultima annata – spiega al riguardo Mercanti – non sono frutto delle capacità o dell’impegno di una singola persona, ma della sinergia esistente tra tutti i soggetti che operano all’interno della società, ciascuno dei quali ha una sua responsabilità e un preciso ambito di competenza. Così come in ogni tipo di attività, i problemi che sorgono vengono affrontati e risolti grazie alla collaborazione reciproca, all’impegno comune e al buon senso. Siamo consapevoli di operare in un settore, come quello della formazione dei ragazzi, particolarmente delicato, per cui occorre sempre agire con grande senso di responsabilità. Al di là di tutto ciò – conclude il responsabile tecnico – nonostante le difficoltà incontrate in questi ultimi anni a causa della pandemia, delle problematiche economiche e della complessità della gestione di un gruppo di giovani così numeroso, siamo soddisfatti dei risultati sportivi ottenuti e della crescita morale dei ragazzi. Quest’anno, poi, il ripristino della categoria Allievi ci ha regalato molte soddisfazioni anche perché alcuni ragazzi di tale categoria hanno debuttato con la prima squadra. Inoltre, a partire dalla prossima stagione completeremo l’organico della Scuola calcio con il riallestimento della categoria Juniores».

