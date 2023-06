eSports in ascesa nel betting, ma perché sono così popolari?



Nel mondo dell’intrattenimento hanno preso piede gli eSports e ad oggi non si può parlare più di fenomeno temporaneo, come si fece a suo tempo in stagione pandemica. Gli eSports sono oggi una realtà consolidata e si sono ritagliati il loro posto nel mondo dell’intrattenimento digitale. Con buona pace dei più scettici. Gli operatori di settore hanno invece compreso il potenziale di questo nuovo ramo del mondo del gioco. Sono i cambiamenti apportati dai fast games, quei giochi rapidi, che consentono al giocatore ampie emozioni, che non sono molto lunghi e che abbiano grande varietà di opzioni a livello di giocabilità.

L’esplosione del fenomeno eSports è ben evidente in Italia, Paese che ha una fan base abbastanza ampia ed eterogenea in tutte le regioni. Il trend è talmente tanto profondo da non conoscere confini o categorie: nelle Marche – nell’estate del 2021 – era stato lanciato il primo torneo eSports di Serie D, che ha di certo un appeal minore rispetto ad altre categorie. Nella stessa regione San Marino si è candidata a territorio di riferimento per gli sport virtuali. Un successo clamoroso.

Non a caso secondo gli esperti di settore, saranno proprio gli eSports a rappresentare il futuro nel settore betting, interessato da tutta una serie di cambiamenti – anche strutturali – in corso d’opera. Il mercato del betting in salsa eSports raggiungerà entro il 2024 il 3.2%, il che equivale ad una spesa complessiva di 800 milioni di dollari.

Un successo che è frutto di programmazione e che parte, come tutto, da lontano. E che deve gran parte del suo successo alla nuova generazione di utenti che si va ad affacciare sul mercato. Più che generazione, si parla in questo caso di non generazione, per tutti comunemente definita Gen Z.

I membri di questa generazione, nati tra il 1997 e il 2012, stanno incidendo su tutti i settori. Non meno in quello dell’intrattenimento, dove sono stati forse decisivi in svolte per alcuni versi epocali: le sale gioco hanno perso il confronto con i canali online. E forse hanno perso anche gli sport tradizionali: negli studi di settore i membri della Gen Z sono i principali fan di eSports, quelli che si collegano su piattaforme come Twitch e simili. 475.000 utenti circa destinati a crescere nel prossimo futuro in relazione al settore.

Immediati, interattivi, virtuali. Un toccasana per una generazione interamente nativa digitale, che online ha vissuto più che nella realtà. È questa la svolta decisiva per il futuro dell’intrattenimento digitale.

