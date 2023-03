Innovazione online: come stiamo evolvendo?

L’innovazione online passa oggi per la più grande “innovazione digitale” che stiamo attraversando. Un termine che coniuga diversi ambiti come quello culturale e creativo, fino quello delle scienze. Pensare “digital” non significa limitarsi all’utilizzo di nuove tecnologie, ma anche ripensare i metodi di fruizione dell’utente che sempre più spesso è legato allo smartphone per lo svolgimento di tante attività quotidiane.

Attività che non sapevi di poter fare (anche) online

Ci sono tantissime attività che oggi puoi svolgere comodamente da casa con il solo utilizzo di una rete internet. Si tratta sia di attività ordinarie quotidiane, sia di attività straordinarie più legate allo svago e al divertimento o di attività produttive che possono realmente aiutarti in qualcosa. Partiamo subito con la rassegna!

1.Giochi di ogni genere: partiamo subito col dire che il Web ha rapidamente sostituito molti dei classici giochi da tavolo e giochi di società ai quali eravamo abituati giocare da bambini, ma non finisce qui: non è nemmeno più necessario recarsi in luoghi fisici per giocare ai giochi più comuni come i giochi di carte, ma un altro caso potrebbero essere le slots online , ormai comunemente considerate le sostitute di quelle fisiche grazie alo sviluppo del settore informatico degli ultimi vent’anni.

I giochi di carte sono una tradizione da sempre legata al territorio, una tradizione antica che non solo è sopravvissuta intatta fino ad oggi, tramandata di generazione in generazione, partendo dai nostri nonni, i quali erano soliti radunarsi per passare i lunghi pomeriggi estivi giocando a carte, ma questa tradizione è diventata oggi digitale e grazie a internet possiamo trovare una varietà di giochi di ogni luogo e cultura.

Sapevi poi che puoi giocare ai comuni giochi di società anche su Netflix?

Ebbene sì! La piattaforma streaming ha una sezione (seppur ancora molto modesta) legata all’interattività. Ti basterà digitare “giochi” nel motore di ricerca della piattaforma e avere accesso ad alcuni giochini, alcuni dei quali per bambini. Potrai trovare giochi come ad esempio la versione online di “Trivial Pursuit” ed utilizzare il telecomando della tv per dare le risposte a tempo sfidando i tuoi amici. (Puoi scegliere infatti la modalità “multiplayer”).

2.Imparare a suonare uno strumento musicale: esistono sia piattaforme e siti web dedicati alla musica (a pagamento) sia anche banalmente canali ben strutturati sulla piattaforma video più utilizzata al mondo: stiamo parlando di You Tube, nel quale trovare canali interamente dedicati alla musica o ad un solo strumento. Ad esempio il canale di Claudio Cicolin mostra tanti tutorial facili anche per coloro che vogliono iniziare da zero impegnando il tempo in rete in modo produttivo. Proprio di produttività parleremo nel prossimo punto.

3.Imparare una seconda lingua con un tutor privato e corsi davvero ben strutturati: non solo svago, anche produttività e ampliamento delle tue skill personali, spendibili anche in ambito lavorativo. Le lingue straniere sono forse l’esempio più tipico di come l’evoluzione digitale ci permetta di imparare nuove cose (anche da zero) semplicemente con una connessione al web. Imparare una lingua straniera non è sempre facile: per ragioni culturali o per mancanza di tempo, non sempre si riesce ad imparare una nuova lingua.

L’Italia si inserisce nei posti più lontani dal podio per l’apprendimento della lingua inglese, ormai essenziale per spostarsi e per lavorare, ma nonostante questo sono tante le iniziative che vengono annualmente promosse nelle scuole di tutto il territorio per aiutare i giovani a sviluppare questa competenza come ad esempio molte scuole celebrano ogni anno, il 26 di settembre, la giornata mondiale delle lingue straniere .

Per l’apprendimento linguistico, due piattaforme davvero eccellenti, oltre la più famosa “Babbel”, anche “Duolinguo” e “Preply” sono ottime. Quest’ultima poi ti permette di avere lezioni, partendo da circa 5 euro l’ora, con tutor privati in collegamento web cam. Davvero utile considerato anche il costo molto basso.

4.Parlare gratuitamente con persone da tutto il mondo. Esiste una piattaforma chiama “Omeagle” che ti permette di parlare istantaneamente e gratuitamente con persone da tutto il mondo. Omeagle (si pronuncia “Omigol”) è una community, ma per farne parte bisogna essere maggiorenni. Si tratta di una chat virtuale “solo testo” o con ausilio di web cam, per parlare con perfetti sconosciuti. Si tratta di un sito molto controverso che purtroppo a volte viene utilizzato male ed associato a delinquenza e al quale, per questo motivo, molti genitori ed adulti in generale sono contrari. Omeagle come la piattaforma sua gemella “Chat Roulette” associa in maniera totalmente randomica due chat per permetterti di fare conoscenza. Se vuoi saperne di più su questo tipo di siti e come funzionano, clicca qui.

5.Svolgere pratiche di ogni tipo e attivare contratti di utenze. Questa è una funzione che il Web ci permette di svolgere oggigiorno in completa tranquillità e senza stress e questo può essere un’ ottima soluzione alle nostre giornate frenetiche.

Confrontare prezzi, stipulare contratti di ogni sorta, organizzare viaggi, pagare bollette ecc., sono solo alcune delle numerose mansioni che puoi svolgere grazie all’evoluzione digitale. Se pensiamo che solo fino 10 anni fa era molto più basso il range di azione per questo tipo di attività, possiamo oggi affermare che il digitale sta semplificando le nostre vita.

Certo digitale non è sempre sinonimo di assenza di rischio, ma anzi: proprio perché non abbiamo un interlocutore diretto è bene prestare attenzione a chi riveliamo i nostri dati sensibili e con chi stipuliamo contratti al fine di evitare truffe.

6.Visitare un museo online o fare un aperitivo virtuale. Sono tanti i musei che hanno permesso ai propri visitatori di trasformarsi in visitatori virtuali, come ad esempio La Sandretto Re Rebaudengo di Torino, fondazione artistica.

I tour virtuali sono andati a ruba durante la pandemia e hanno permesso a molti di godere di svago e cultura girando fra le sale sei musei e pagando un costo leggermente ridotto.

Puoi infine organizzare un aperitivo virtuale con amici e parenti. Non ci avevi pensato? Bene con le piattaforme come Google Hangout, Zoom, ecc., non farai solo più call lavorative, ma anche videochiamate divertenti nei tuoi momenti di relax. Un’ottima opzione per stare vicini anche quando si è lontani.

