Stipula un’assicurazione online ma viene truffata

CUPRAMONTANA – I Carabinieri della stazione di Cupramontana hanno denunciato per truffa in concorso due uomini, uno nato e residente a Napoli, cinquantenne, e uno nato in India e residente a Brescia, quarantenne.

Vittima una quarantenne di Cupramontana. In prossimità della scadenza della copertura assicurativa della propria auto, la donna ha trovato online un sito di una nota compagnia assicurativa. Visto il prezzo vantaggioso ha stipulato un’assicurazione annuale per il suo mezzo per un importo di poco superiore a 300 euro. La donna ha pagato regolarmente tramite Postepay e, poco dopo, ha ricevuto il tagliando dell’assicurazione. Ad un’attenta lettura si è accorta che nella documentazione che le era stata inviata c’erano una serie di clausole con errori di sintassi. Avendo dei dubbi ha chiamato la filiale più vicina di quell’assicurazione con cui aveva trattato online per la stipula del contratto.

Dopo aver appurato che quella compagnia non effettua quel servizio in quelle modalità, ha raggiunto i Carabinieri della Stazione locale che, tramite la banca dati, hanno potuto verificare che il mezzo della donna era sprovvisto di assicurazione. La donna era, di conseguenza, caduta nella trappola dell’ennesima truffa online. Al termine di lunghe indagini informatiche i carabinieri di Cupramontana hanno denunciato i due uomini, un 40enne e un 50enne, per truffa in concorso.

