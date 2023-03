Overbooking sul volo Ancona-Catania di oggi pomeriggio

di EDNO GARGANO*

FALCONARA – Il volo Volotea VOE1703, partito questo pomeriggio dall’aeroporto di Ancona-Falconara alle ore 18.50 con arrivo previsto all’aeroporto di Catania (CTA) alle ore 20.20 è in overbooking.

Uno sfortunato gruppo di sei passeggeri si è visto negare l’imbarco sul volo, nonostante fossero tutti in possesso di regolare titolo di viaggio. Tale spiacevole situazione sta creando non pochi disagi agli sfortunati viaggiatori, in quanto la compagnia (al momento) non saprà quando sarà in grado di riproteggere i passeggeri con un prossimo volo, per non parlare dei vari impegni di lavoro ormai saltati, collegati al rientro previsto in questione.

Ma cosa succede in questi casi? A cosa hanno diritto i passeggeri che subiscono tale

disservizio?

Nei casi di negato imbarco per overbooking del volo, il passeggero è tutelato dal Regolamento (CE) 261/04 che riconosce, innanzitutto, la possibilità al viaggiatore di rinunciare alla partenza ed ottenere il rimborso del prezzo del biglietto pagato; oppure la scelta di essere riprotetto sul primo volo disponibile in condizioni comparabili al volo originariamente acquistato, oltre a ricevere il diritto all’assistenza che prevede una serie di attenzioni da parte della compagnia nei confronti del passeggero, più precisamente:

Ricevere gratuitamente pasti e bevande in congruità con l’attesa;

Ricevere gratuitamente la possibilità di effettuare chiamate, mandare sms/email;

– Ricevere gratuitamente la possibilità di pernottare in hotel nel caso ce ne fosse bisogno.

Infine, ma non per importanza, per ogni passeggero che subisce il negato imbarco per overbooking la compagnia aerea è obbligata a pagare un risarcimento. Tale indennizzo viene anche chiamato con il termine di “compensazione pecuniaria” ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (CE) 261/04 e può variare da € 250,00 a € 600,00 in base alla tratta percorsa.

*Avvocato

