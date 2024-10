La dottoressa Sonia Falappa di Filottrano è protagonista di un allevamento al femminile di Zoetis

ROMA – La dottoressa Sonia Falappa di Filottrano, veterinaria e allevatrice con un’esperienza ventennale nel settore avicolo, è protagonista di Allevamento al femminile, un progetto di Zoetis – azienda leader globale nella salute animale – volto a celebrare il ruolo cruciale delle donne nel mondo dell’allevamento in Italia.

L’iniziativa, che riflette l’impegno dell’azienda nella promozione della sostenibilità e dei valori di Diversità, Equità e Inclusione (DEI) nel settore zootecnico, si propone di dare visibilità e supporto alle allevatrici e veterinarie che operano in questo campo.

La dottoressa Sonia Falappa ha trasformato una carriera avviata quasi per caso nel settore avicolo in un percorso professionale ventennale. La sua storia mette in luce l’evoluzione del ruolo delle donne nell’allevamento, caratterizzato da un approccio attento ai dettagli e un istinto materno innato. Oggi, la dottoressa Falappa mostra come la sinergia dell’approccio maschile e femminile al lavoro abbia aiutato il settore a crescere, testimoniando il superamento dei pregiudizi e contribuendo alla crescente presenza femminile nella professione.

La tappa nelle Marche rappresenta la prima del progetto “Allevamento al femminile”, che vedrà come protagoniste otto donne, tra allevatrici e veterinarie, provenienti da diverse regioni come Lombardia, Emilia-Romagna e, appunto, Marche. Le storie di queste professioniste saranno raccontate per mettere in luce il loro impegno e la loro passione in un settore tradizionalmente complesso e a prevalenza maschile, dimostrando come il contributo femminile stia favorendo l’apertura del comparto all’innovazione e alla diversità.

Nel panorama agricolo italiano, infatti, sempre più donne si stanno affermando. Con quasi 200.000 imprenditrici attive in campagna, di cui 6.181 nelle Marche, il 28% delle aziende agricole in Italia è oggi a guida femminile, una realtà che sta trasformando profondamente il settore. Tuttavia, c’è ancora molta strada da fare, stereotipi da sfidare e pregiudizi da eradicare; ed è per questo che Zoetis intende dare il proprio contributo attraverso il progetto Allevamento al Femminile.

“Siamo lieti di promuovere Allevamento al Femminile, un progetto che celebra il ruolo fondamentale delle donne nel settore dell’allevamento,” ha dichiarato Carmelo Lombardo, Amministratore Delegato di Zoetis Italia. “In Zoetis, ci impegniamo a tutelare la salute degli animali e a sostenere chi se ne prende cura. Convinti che la valorizzazione della diversità, l’equità e l’inclusione siano essenziali per una crescita sostenibile, attraverso questo progetto abbiamo voluto mettere in luce le storie di otto professioniste che, con dedizione e impegno, hanno saputo affermarsi in un settore ricco di sfide. Voglio esprimere un sentito ringraziamento alle veterinarie e alle allevatrici che, attraverso il loro contributo, hanno reso possibile questo progetto. Ci auguriamo che questa prima edizione sia solo il primo passo di un lungo cammino, volto a promuovere il contributo delle donne nel settore dell’allevamento e a garantire loro il supporto necessario per crescere professionalmente”.

La dottoressa Sonia Falappa, di Filottrano, in provincia di Ancona, è una veterinaria e allevatrice con un’esperienza ventennale nel settore avicolo. Sonia non aveva pianificato di intraprendere questa carriera; il suo ingresso nel mondo avicolo è avvenuto quasi per caso, dopo un percorso universitario che l’ha portata a scoprire questa realtà. All’inizio, conosceva poco o niente del settore, ma decise di provare, considerandolo un’esperienza da fare e valutare nel tempo. Circondata da una realtà positiva e dinamica, decise di abbracciare completamente il mondo dell’allevamento avicolo e di costruire un percorso professionale che, vent’anni dopo, la vede ancora protagonista.

Il ruolo delle donne nell’allevamento ha subito una notevole evoluzione nel corso degli anni, e la dottoressa Falappa ne è stata testimone diretta. A suo avviso, il modo in cui le donne si avvicinano al lavoro con gli animali è unico. Le donne tendono ad avere una visione attenta ai dettagli, mentre gli uomini solitamente si concentrano sul quadro generale. Questa visione più attenta è legata a un istinto materno innato, che rende le donne particolarmente predisposte a prendersi cura degli animali e a fare ciò che è meglio per il loro benessere. Tuttavia, sottolinea l’importanza di una sinergia tra uomini e donne nel settore. Visioni diverse, secondo lei, aiutano ad affrontare meglio le sfide e a comprendere a fondo le problematiche, rendendo indispensabile il contributo di entrambi.

Vent’anni fa, l’idea di una donna attivamente impegnata nel campo dell’allevamento era pressoché impensabile. All’inizio della sua carriera, la dottoressa Falappa si trovò in un contesto in cui non c’erano altre donne a lavorare sul campo e la loro presenza era scoraggiata in molte aziende. Alcune ritenevano che le donne non fossero in grado di tenere testa agli allevatori. Oggi, però, la situazione è cambiata radicalmente: le donne, pur non essendo ancora la maggioranza, sono una presenza consolidata. Secondo la dottoressa Falappa, un aspetto in cui le donne possono ancora lavorare molto è il fare squadra. Gli uomini tendono a creare gruppi più coesi per affrontare i problemi, mentre le donne talvolta si lasciano prendere dalla competitività, una dispersione di energie che potrebbe essere utilizzata meglio.

Il settore dell’allevamento non è privo di pregiudizi. Il lavoro è fisicamente impegnativo e richiede lunghe ore, sfide reali soprattutto per le donne. Si riconosce una differenza fisica tra uomini e donne, ma la dottoressa Falappa è convinta che, con intelligenza e strategia, le donne possano fare le stesse cose. Una delle vittorie più significative nella sua carriera riguarda il superamento del pregiudizio verso le donne veterinarie. All’inizio, quando si presentava in un allevamento, veniva spesso preceduta da un “avvertimento”, come se la sua presenza fosse anomala. Oggi, invece, nessuno sente più il bisogno di specificare il genere; le donne sono ora considerate semplicemente veterinari e allevatori. Questo rappresenta per la dottoressa Falappa una vittoria importante, un contributo che segna il superamento di un pregiudizio.

