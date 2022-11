All’azienda Omme Gears di Falconara assegnato il premio “Sicurezza sul lavoro”

Montecchiani, Direttore Confapi: “Un’eccellenza del settore metalmeccanico particolarmente attenta al benessere dei propri dipendenti”

FALCONARA – L’azienda Omme Gears di Falconara ha ricevuto la comunicazione che presto riceverà il premio “Sicurezza sul Lavoro”. La Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, sezione regionale Marche, ha scelto di insignire del riconoscimento l’azienda falconarese con 36 dipendenti che dal 1961 lavora nella meccanica di precisione realizzando prodotti di altissima qualità e che aderisce a Confapi Industria Ancona.

Il premio verrà consegnato nel corso di un’iniziativa pubblica. Ritireranno il premio Massimo e Marina Mancini, seconda generazione dell’azienda ed Elisa Mancini, terza generazione. L’azienda aderisce da anni a Confapi Industria Ancona.

«Sono particolarmente felice che questa nostra azienda associata riceva un premio così prestigioso in un momento nel quale purtroppo la cronaca riporta di tragedie quasi quotidiane che accadono sul lavoro e che conferma come ci sia ancora molto da fare per evitarle» – ha detto il Direttore di Confapi Industria Ancona Michele Montecchiani.

«Al contempo però – ha aggiunto – non sono sorpreso che la Omme Gears lo riceva perché conosco molto bene gli amministratori e so con quanto scrupolo si occupino di prevenzione e di sicurezza per sé stessi e per i propri dipendenti seguendo in azienda dei corsi specifici che abbiamo finanziato con nostro Fondo Fapi. E’ un esempio virtuoso del quale siamo orgogliosi».

