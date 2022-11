Anche Fano aderisce alla Giornata Internazionale contro il diabete

FANO – “Prevenire il diabete e sensibilizzare la città”. L’assessora alle Pari Opportunità Sara Cucchiarini presenta l’iniziativa in programma domenica 13 novembre. La campagna di sensibilizzazione si svolgerà all’interno della galleria Fano Center dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 19.

“Si svolge ogni anno il 14 novembre la Giornata Internazionale contro il Diabete – chiosa l’assessora Sara Cucchiarini – ed è ricorrenza della nascita del fisiologo Frederick Grant Banting, che insieme a Charles Herbert Best, scoprì l’ insulina, nel 1921. Come città di Fano parteciperemo a questa iniziavi illuminando con il resto del mondo, un nostro monumento, in questo caso l’arco d’Augusto di luce blu come segno di speranza per le persone che vivono con questa malattia e come monito affinché si contrasti lo sviluppo di questa malattia”.

“Quesa giornata sarà un’occasione per sottoporsi a dei test medici – afferma Isabella Avantifiori -. Infatti, al Fano Center ci si potrà sottoporre gratuitamente alla misurazione della glicemia, alla misurazione della pressione arteriosa, alla rilevazione della circonferenza della vita per una valutazione della massa corporea con la possibilità di conoscere le corrette abitudini alimentari”.

“Sappiamo quanto è importante la prevenzione – sostiene il sindaco Massimo Seri -. Anche in questo caso vogliamo accendere l’attenzione su un tema davvero rilevante. Come amministrazione volgiamo incentivare un corretto stile di vita e un’attenzione ad una sana abitudine alimentare. Incentiviamo tanti cittadini a partecipare a questa campagna, magari dopo aver fatto la spesa. A volte basta un po’ di attenzione per vivere meglio”.

“Anche quest’anno aderiamo volentieri a questa promozione contro il diabete – chiarisce Daniele Cameracanna della Croce Rossa di Fano -. Lo facciamo con grande entusiasmo per essere utili alla collettività. Il diabete è una malattia correlata al modo in cui viviamo, quindi in questo banchetto i cittadini potranno ricevere informazioni e comprendere come evitare rischi”.

