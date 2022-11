Giancarlo Magalli da oggi è cittadino onorario di Acqualagna

La cerimonia di consegna nell’ambito della 57^ Fiera nazionale del tartufo bianco

ACQUALAGNA – Giancarlo Magalli è cittadino onorario della Capitale del Tartufo Bianco. Cerimonia di consegna oggi, nell’ambito della 57^ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco.

“Quella con Acqualagna – ha detto orgoglioso Giancarlo Magalli – è una storia d’amore che va avanti da 25 anni. Per me è un onore ricevere la cittadinanza onoraria, che mi fa estremamente piacere. Il mio legame con Acqualagna nasce come un posto dove andare a prendere i tartufi, ma negli anni è diventato il luogo dove stanno i miei amici, un posto del cuore. D’altronde chi conosce Acqualagna e il suo tartufo finisce per innamorarsi. Quest’anno, pur non stando benissimo, sono voluto venire lo stesso”.

Magalli sul palco del Salotto da gustare ha, inoltre, condiviso i tanti ricorsi delle sue visite nel corso di venticinque anni ad Acqualagna compreso quando, nel 2013, è stato insignito della Ruscella d’Oro dalla Capitale del Tartufo.

Nella consegna, il sindaco Luca Lisi ha dichiarato: “Questa Amministrazione, per la stima profonda che nutre nei confronti di Giancarlo Magalli e per l’ammirazione per un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita alla promozione della cultura, del territorio italiano e delle identità locali, è orgogliosa di avere fra i suoi cittadini un uomo che si distingue per impegno morale, civile e culturale”. La cittadinanza onoraria è stata deliberata dalla giunta comunale con questa motivazione “Giancarlo Magalli ha contribuito a diffondere il nome di Acqualagna e della sua Fiera del Tartufo in Italia, sia attraverso i canali televisivi e le trasmissioni di cui è stato autore sia attraverso la propria presenza, ultraventennale in qualità di ospite. Il conduttore, inoltre, nelle sue comparse pubbliche in qualsiasi evento istituzionale, legato alla valorizzazione del Tartufo, ha sempre promosso il territorio e l’eccellenza del tartufo come sinonimo di Acqualagna riconoscendone le potenzialità”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it