Al via a Fano i lavori di preparazione del nuovo cantiere Wider

FANO – Con i lavori di preparazione del terreno ha preso il via l’iter per la realizzazione del nuovo cantiere di Wider nell’area della darsena cantieristica di Fano.

Opere da considerarsi propedeutiche alla realizzazione del cantiere per il quale prosegue di pari passo anche la procedura burocratica con gli Enti preposti ed in primis l’Amministrazione comunale di Fano. Il nuovo centro per la costruzione principalmente della linea di catamarani pensato da Wider sarà un vero e proprio innovation centre, dal quale, oltre alle future imbarcazioni del brand nato nel 2010 in provincia di Pesaro Urbino, prenderanno vita idee, nuove tecnologie e start-up nel pieno rispetto delle problematiche ambientali e della sostenibilità facendo ricorso a materiali come legno e vetro, riducendo al massimo l’impatto sull’ambiente circostante.

Un polo di eccellenza che vuole diventare il fiore all’occhiello non solo per la città di Fano ma anche per la cantieristica da diporto made in Italy, come annunciato anche durante la presentazione alla stampa di settore tenutasi la scorsa settimana a Montecarlo, in occasione del Monaco Yacht Show 2022.

Il nuovo cantiere di Fano sorgerà nell’area portuale che si trova fra il porto antico pescherecci e la Marina dei Cesari. Un investimento importante per uno spazio di 18 mila mq fronte mare, con un’ampia banchina, dove realizzare la nuova sede Wider.

