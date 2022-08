4 Zampe per 4 Stagioni, torna il concorso fotografico dedicato agli amici animali

Gli scatti selezionati saranno raccolti nel calendario de I randagi nel cuore, associazione che si occupa del benessere degli animali. Titolo della nuova edizione: “E con le zampe, con i baffi, con la coda… Miao Bau!?!” perché le foto possono lasciarsi ispirare dalla nota canzone sanremese. C’è tempo fino al 10 ottobre per partecipare

MONTE PORZIO – Torna il concorso fotografico 4 Zampe per 4 Stagioni, promosso dall’Odv ‘I randagi nel cuore’, associazione animalista che dal 2016 in collaborazione coi servizi sanitari si occupa di randagismo felino e gestione delle colonie feline, promuove l’adozione di cani e gatti e il benessere degli animali.

C’è tempo fino al 10 ottobre per partecipare, inviando gli scatti dei propri gatti e cani all’indirizzo concorsofotograficoirnc@gmail.com.

Le dodici opere ritenute più meritevoli dalla giuria di fotografi professionisti saranno stampate mese per mese nel calendario 2023 dell’associazione che servirà a sostenere, grazie alle sue vendite, le attività di Randagi nel cuore e le numerose spese veterinarie sostenute d’associazione. Quest’anno il concorso vuole lasciarsi ispirare da una nota canzone che ha partecipato a Sanremo e sceglie come titolo “E con le zampe, con i baffi, con la coda… Miao Bau!?!”.

Protagonisti sono gli animali domestici, quindi nello scatto fotografico non dovranno essere presenti umani riconoscibili. I file, a colore o in bianco e nero, dovranno essere accompagnati da nome, cognome telefono e città dell’autore. Si possono mandare massimo cinque scatti del peso di almeno 2 mb per file.

Subito dopo il termine della scadenza si provvederà alla selezione per il calendario 2023 e in seguito ci sarà cena di premiazione dei vincitori. In seguito verrà comunicato il luogo e la data di premiazione. I vincitori verranno comunque avvisati tramite e-mail o telefono. Ogni partecipante è responsabile delle foto che presenta. È possibile inviare foto da tutta Italia e tutto il mondo. Per qualsiasi informazione, chiamare il numero 3335229596.

