Un nuovo tragico schianto sulla Cesanense: muore un motociclista di Mondolfo

MAROTTA – Un nuovo incidente mortale si è verificato, questa mattina, lungo la strada provinciale Cesanense, nella zona delle Sterpettine.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale, poco prima delle 10, sono entrate in collisione una moto Yamaha ed una Seat Ibiza.

Scattato l’allarme sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 ma, purtroppo, nulla è stato possibile fare per salvare la vita al motociclista. Troppo gravi i traumi riportati nella caduta sull’asfalto, in seguito al violento impatto con l’auto. L’uomo, 47 anni, abitava a Mondolfo.

Per più di un’ora la strada provinciale Cesanense, nel tratto tra via Bastia e via Tomba, è stata interdetta al traffico per consentire prima i soccorsi e, successivamente i rilievi dell’incidente.

