Anche a Marotta la stagione turistica è partita nel migliore dei modi

MAROTTA – “La stagione estiva di Mondolfo e Marotta è iniziata molto bene e stiamo ricevendo riscontri positivi dagli operatori del turismo e dalla copiosa partecipazione agli eventi sinora organizzati” – A fare il punto è l’assessore al Turismo ed Eventi Davide Caporaletti per cui – “Stiamo diventando una destinazione sempre più attrattiva e lo dimostra la presenza di tante persone che hanno scelto, in questo periodo, il nostro territorio come meta per le loro vacanze”.

Finalmente, dopo due anni di limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, quest’anno sono tornati ad essere numerosi gli eventi organizzati e patrocinati dal Comune di Mondolfo che coinvolgono tutte le fasce d’età, a partire dai più piccini.

L’offerta turistica può tornare ad avvantaggiarsi di un programma variegato che si snoda dal borgo antico al mare.

La maggior parte degli eventi, infatti, hanno come location privilegiate Piazza Unificazione a Marotta e Piazza del Comune a Mondolfo, ma numerose iniziative sono previste in altri luoghi suggestivi, in modo tale da far conoscere ai visitatori le bellezze diffuse di cui può godere il nostro territorio.

Alla base della crescente attrattività turistica di Mondolfo e Marotta c’è un mix di elementi vincenti che si è consolidato negli anni.

A partire dalla Bandiera Blu, per la qualità delle acque di balneazione e ai servizi offerti, fino alla Bandiera Verde, concessa alle spiagge a misura di bambino, passando per la Bandiera Gialla Fiab per i comuni ciclabili.

Un successo di immagine senza precedenti, dovuto al grande lavoro di squadra tra i diversi assessorati del Comune, ma che non sarebbe stato realizzabile senza il lavoro quotidiano e la passione di tutte le associazioni del territorio.

Il ricco programma di eventi di luglio, agosto e settembre è consultabile sul portale turistico del Comune di Mondolfo turistico.comune.mondolfo.pu.it e sulla pagina social “Destinazione Mondolfo Marotta”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it