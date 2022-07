La delegazione di St Albans ricevuta a Fano dal sindaco Seri

FANO – Incontro di benvenuto in Comune a Fano per la delegazione di St Albans che è arrivata nella città della Fortuna per assistere. Ad accoglierla il sindaco della cittadina inglese il primo cittadino Massimo Seri il console italiano in Inghilterra e promotore del gemellaggio tra Fano e St Albans Luciano Rapa e Massimiliano Barbadoro presidente di Amici Senza Frontiere.

“La volontà – afferma il sindaco Seri – è quella di rilanciare un rapporto che aveva perso di tono e che si era tentato di far decollare di nuovo un attimo prima però che irrompesse il Covid. Il tema della romanità essendo due città di origini romane, è quello sul quale improntare i proteggi futuri. La presenza di rappresentanti del Lions e Rotary, di realtà che già portano avanti importanti iniziative in ambito di disabilità con altre città gemellate come Foresta Nera-Mare Blu con la tedesca Rastatt e della Colonia Iulia Fanestris è proprio nell’ottica dell’avvio di nuove collaborazioni che dovranno coinvolgere pure scuole, società sportive, gruppi musicali”.

Della delegazione inglese fa parte peraltro anche la destination manager Sara Boethe e lei sarà uno dei tramiti per intraprendere attività sul piano turistico e commerciale

