I fanesi Alice e Francesco Pagliarini volano ai campionati studenteschi

FANO – Da lunedì 30 maggio, a mercoledì 1° giugno si sono svolti a Pescara i campionati italiani studenteschi di atletica leggera, ai quali hanno partecipato Alice Pagliarini, vincitrice della medaglia d’oro nei 100 mt, e Francesco Pagliarini vincitore della medaglia di bronzo.

Alice è diventata campionessa italiana studentesca, vincendo la medaglia d’oro con il tempo di 11.83, e qualificandosi per i campionati europei che si svolgeranno il 4-7 luglio, a Tel Aviv (Istraele), gareggiando con la nazionale italiana, in una categoria superiore alla sua.

Francesco Pagliarini, che ha gareggiato anch’egli in una categoria superiore alla sua ovvero quella degli under 18, è arrivato terzo nei 100 mt, con il tempo di 11.17, dopo aver corso in batteria insieme alla sua squadra. Risultati strabilianti per la sua fascia d’età, che gli hanno permesso di qualificarsi nella lista dei giochi europei giovanili in Slovacchia, insieme ad Alice.

“I Campionati Studenteschi sono da sempre un’ottima occasione per far emergere il talento e le qualità di volti nuovi nel panorama giovanile – chiosa Barbara Brunori, assessore allo sport -. Alice e Francesco Pagliarini si sono distinti per la loro preparazione atletica ed il loro coraggio. Partecipare ad una manifestazione come quella di Pescara rafforza ulteriormente il binomio tra sport e scuola, fondamentale nella crescita personale e scolastica di ogni ragazzo. Questa è la testimonianza di come si possa abbinare l’impegno scolastico a quello sportivo”.

