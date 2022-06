Nella zona mare di Fano una nuova configurazione dei parcheggi

FANO – Nuova regolamentazione dei parcheggi in zona mare. Aset e Comune di Fano danno notizia della nuova applicazione per la sosta, attiva dal 1° giugno, nel tratto del lungomare fanese. Coloro che risiedono in Viale Spontini, Viale Cairoli e Viale Adriatico avranno due diverse soluzioni, in base alle esigenze. Possono ottenere infatti, previa richiesta in bollo annuale dal costo di 16 euro, un contrassegno gratuito (permesso P) che permette alle auto di poter sostare in modalità gratuita negli stalli blu di viale Adriatico, via Spontini e di Viale Cairoli dalle 19 alle 8,30 della mattina successiva e nella pausa pranzo dalle 12,30 fino alle 15,30, esponendo il contrassegno.

Negli altri orari tale misura non è valida. Possono inoltre richiedere ad Aset la possibilità di sottoscrivere un abbonamento stagionale dal costo unitario di 30 euro applicabile per una auto a nucleo familiare che può essere parcheggiata nelle medesime vie h24.

Va detto che un nucleo familiare può attivare entrambe le tipologie di sosta. L’abbonamento con Aset è valido per una sola auto a nucleo familiare, mentre i permessi P possono essere richiesti in base al numero dei veicoli in uso all’interno nucleo abitativo.

Inoltre, gli operatori della pesca hanno riservata una misura specifica che consente loro di sostare gratuitamente nei parcheggi a pagamento posti fronte al Porto (Via Nazario Sauro, Viale Adriatico nell’area di sosta compresa tra lungomare Mediterraneo e Via della Marina) fino alle 9 di mattina.

“In questo modo si incentiva la rotazione della sosta – fanno sapere da Aset e da Comune di Fano – affinché si possa sostenere la possibilità, per i clienti delle attività commerciali e per i turisti, di trovare parcheggio. E’ opportuno specificare che, per garantire questi obiettivi, l’amministrazione ha ritenuto coerente prevedere una minor entrata di bilancio privilegiando l’ottica del servizio pubblico”.

Per informazioni e rilascio del permesso P è possibile inviare email all’indirizzo mail permessi.zonamare@comune.fano.pu.it, mentre per il rilascio degli abbonamenti sugli stalli blu è sufficiente consultare i riferimenti su https://www.asetservizi.it/sosta-a-pagamento/servizi-online/

