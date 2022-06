Il bambino dis-aggressivo, ultima opera letteraria del chiaravallese Massimo Pistoni

Scritto in collaborazione con la dottoressa Martina Campolo ed edito da Accademia di Babele Edizioni

CHIARAVALLE – “Il BAMBINO DIS-AGGRESSIVO, la gestione armonica dello sviluppo tonico emozionale” questo è il titolo dell’ultima fatica letteraria del chiaravallese Massimo Pistoni scritto in collaborazione con la dottoressa Martina Campolo, edito da Accademia di Babele Edizioni.

– “É un viaggio esplorativo verso lo sviluppo armonico del comportamento infantile…” ci dicono gli autori.

Le relazioni che il bambino instaura all’interno della famiglia, quelle scolastiche e con i coetanei sono i contesti maggiormente analizzati. Il bambino dis-aggressivo è un bambino emotivamente competente, pacato e sicuro di sé, capace di esprimere le proprie qualità, abile nel fronteggiare le situazioni difficili, rispondendo efficacemente alle richieste relazionali.

Negli ultimi anni stiamo assistendo all’aumento esponenziale degli atti vandalici e del bullismo perpetrati da giovani e giovanissimi, dalla formazione di babygang che sfacciatamente sfidano le regole sociali, ragazzini troppo spesso ignari, diseducati delle conseguenze tristi e negative che possono procurare…

Il libro punta l’attenzione sull’educazione alle emozioni, sulla capacità interpretativa dei genitori alle richieste di aiuto dei figli, sull’autorevole guida degli adulti per crescere i giovani in modo equilibrato ed armonioso. Il libro é consigliato come testo di studio dalla Camera di Mediazione Nazionale e dalla AIRAC.

Massimo Pistoni é Docente in formazione motoria professionale iscritto all’albo. Chinesiologo, criminologo, con una specializzazione in psicologia infantile e adolescenziale. Ha conseguito un Master in “psicomotricità ed intervento precoce” ed uno in “sfide educative per la diversità BES e DSA”. Utilizza la pratica psicomotoria come mezzo di intervento regolatore dell’aggressività giovanile ed è convinto fautore del raccordo-rete scuola famiglia. Insegna per la Camera di Mediazione Nazionale e collabora con prestigiose agenzie di formazione professionale.

È autore di altri tre libri inerenti lo sviluppo psicomotorio in età evolutiva e di molteplici articoli pubblicati su riviste di settore. In ambito sportivo ha la qualifica di preparatore fisico esperto per sport di alto livello premiato dal CONI con l’onorificenza della Palma di Bronzo al merito tecnico.

Martina Campolo – Psicologa, Psicoterapeuta (con indirizzo cognitivo comportamentale) e Giudice Onorario Minorile. Presidente dell’Associazione Italiana per la Risoluzione Alternativa dei Conflitti – A.I.R.A.C. Presidente dell’Associazione Nazionale di Criminologi – CRIMINET. Responsabile scientifico della Camera di Mediazione Nazionale e docente nei corsi di: mediazione civile; familiare e scolastica. Esperta nella gestione alternativa dei conflitti e docente presso numerosi Ordini Professionali d’Italia.

Ha maturato una significativa esperienza negli Istituti penitenziari, occupandosi di valutazione del rischio suicidario; osservazione scientifica della personalità e trattamento nella popolazione detenuta. E’ autrice di diversi articoli scientifici in materia di minori e famiglia e ha partecipato nella qualità di esperta del settore ad interventi ed interviste radiofoniche sulla terapia familiare.

Il libro sarà presto acquistabile in tutte le librerie specializzate e on line. Al momento è prenotabile tramite link della casa editrice https://www.accademiadibabele.org/connessi/editoria

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it