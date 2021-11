Nasce il Festival della Salamora di Belvedere, tra cultura tradizione e divertimento

BELVEDERE OSTRENSE – Arriva domenica 21 novembre il Festival della Salamora di Belvedere, presso il centro storico di Belvedere Ostrense. Un prodotto tipico della tradizione contadina, spesso utilizzato nelle importanti occasioni, la salamora è un condimento che si prepara nel periodo autunnale (novembre), ottenuto macerando nell’olio novello, finocchlo selvatico, bucce di arancio e aglio. E’ stata spesso protagonista nelle giornate di “Vecchi Sapori D’Autunno”, altra manifestazione storica del comune, ma quest’anno avrà una giornata, un festival, completamente dedicato.

Nel ricco programma di domenica, cultura, divertimento ed enogastronomia grazie alla riapertura delle antiche taverne già dall’ora di pranzo. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco di Belvedere Ostrense in concerto con il Comune, vede la collaborazione di Coldiretti e Aprol, oltre al patrocinio della Regione Marche.

Il programma completo:

– Ore 10.00 Convegno “La Salamora di Belvedere” a cura di Pierluca Federici a seguire un corso di assaggio dell’olio di oliva a cura del Dott.Demetrio Ruffini il tutto organizzato da Aprol Marche e Coldiretti (c/o Cantine Ex Convento delle Clarisse)

– Ore 12.00 Apertura Cantine – Pranzo su prenotazione

– Ore 14.00 Spettacolo per Bambini con Kalù Kalù (c/o Piazza Martiri Patrioti)

– Ore 14.30 Visita guidata del Centro Storico – Gratuita – Prenotazioni tel.351 8032059

– Ore 15.00 Spettacolo di strada con Pallotto (c/o Piazza Martiri Patrioti)

– Ore 15.30 Inaugurazione Mostra “Archetipi del mio immaginario” a cura di Sofia Romagnoli

(c/o Cantine Ex Convento delle Clarisse)

– Ore 16.00 Annullo Filatelico “La Salamora di Belvedere” a cura di Poste Italiane (c/o Ex Convento delle Clarisse)

– Ore 16.30 Dal Bagaglino di Canale 5, spettacolo comico con Il Magico Alivernini (c/o Piazza Martiri Patrioti)

– Ore 18.00 Spettacolo di strada con Pallotto (c/o Piazza Martiri Patrioti)

– Ore 19.00 Spettacolo per Bambini con Kalù Kalù (c/o Piazza Martiri Patrioti)

– Ore 19.00 Apertura Cantine – Cena su prenotazione

Sarà presente durante la giornata anche il mercatino tradizionale. Ingresso gratuito, rispetto delle normative anti covid-19, green pass obbligatorio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it