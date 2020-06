Sarà ancora Giorgio Sartini il candidato sindaco di Senigallia Bene Comune

La Lista civica senigalliese si presenta in vista delle elezioni comunali. “Sempre aperti al dialogo con tutte quelle forze politiche interessate a formare una coalizione capace”

SENIGALLIA – Dalla Lista civica Senigallia bene Comune riceviamo: “Dopo l’emergenza Coronavirus è ora di pensare all’emergenza economica e politica della nostra città.

Abbiamo pronto il nuovo programma elettorale fin dallo scorso aprile e oggi possiamo dire che abbiamo anche il candidato a sindaco, democraticamente eletto nell’assemblea dei soci tenutasi lunedì scorso alle 21.00 all’Auditorium di San Rocco.

Come per la scorsa tornata elettorale, il candidato sindaco per la lista Senigallia Bene Comune sarà Giorgio Sartini, il nostro consigliere comunale che ha portato nelle sedi istituzionali comunali, e non solo, una opposizione serrata, motivata, documentata, tecnicamente costruttiva per tutto il mandato elettorale.

Per S.B.C. abbiamo stilato un programma elettorale innovativo e trasparente: otto punti programmatici a cui si aggiunge il tema AMBIENTE, trasversale in tutto il programma perché lo abbiamo posto a fondamento per la salvaguardia e il ripristino delle migliori condizioni possibili del nostro territorio.

Siamo sempre aperti al dialogo con tutte quelle forze politiche interessate a formare una coalizione capace di integrare i fondamenti del nostro programma e che abbia come obiettivo il VERO BENE COMUNE della città di Senigallia e della vallata Misa e Nevola, un territorio omogeneo da valorizzare e sviluppare armonicamente.

A breve organizzeremo una conferenza stampa per presentare ai giornalisti il programma e rispondere alle loro domande”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it